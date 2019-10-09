Пять правил: что нужно сделать, если вы на машине сбили животное

В темные осенние месяцы активность передвижения животных возрастает, что влечет за собой и дорожные происшествия. По данным Департамента шоссейных дорог, ежегодно регистрируется в среднем 120 столкновений транспортных средств с животными. Как себя вести и что нужно учитывать, если произошел несчастный случай с участием животного?
Предпринимается все больше профилактических мер для снижения числа несчастных случаев с участием транспортных средств и животных. Вдоль дорог строятся заборы, сооружаются мосты для диких животных, а также применяются соответствующие дорожные знаки. Например, на шоссе Таллинн-Пярну используется предупреждение с изменяющимся содержанием, которое отображается в самый активный период передвижения, с позднего вечера до раннего утра. По данным Департамента шоссейных дорог, большинство случаев, где пострадали люди, было связано со столкновением с лосями (52,4%), затем с косулями и кабанами.
В страховании имеются особенности, о которых часто не знают
”Наезд на животное может привести к значительному повреждению транспортного средства, которое покрывает только страховка каско”, — комментирует Трийн Кяэрамеэс, менеджер IIZI по развитию продуктов в области страхование транспортных средств и оборудования. В случае, если водитель пытался избежать наезда на животное и в результате съехал с дороги, это считается обычным дорожным происшествием и нужно будет оплатить указанную в договоре страхования собственную ответственность.
В отношении собственной ответственности существуют еще некоторые особенности, о которых люди зачастую не знают. Например, многие страховые компании возмещают без собственной ответственности лишь столкновение с диким животным, а для некоторых страховщиков может играть роль место происшествия, т.е. произошел ли случай на дороге внутри или вне населенного пункта”, — подчеркивает менеджер по развитию продуктов в области страхование транспортных средств и оборудования.
5 правил о том, что нужно иметь в виду, если вы столкнулись с животным
1. О пострадавших и убитых на дороге животных нужно уведомить Инспекцию окружающей среды по дежурному телефону 1313.
2. Важно обеспечить свою безопасность и безопасность других участников дорожного движения. Остановившись, включите аварийные огни и поставьте аварийный треугольник, чтобы ваш автомобиль был виден другим участникам дорожного движения.
3. Если в аварии есть пострадавшие, следует безотлагательно позвонить по номеру 112 и вызвать помощь.
4. Если пострадавших нет и обстоятельства происшествия зафиксированы (например, место происшествия сфотографировано, проинформирована полиция и т. д.), то можно покинуть место происшествия на транспортном средстве, убедившись в безопасности движения.
5. Страховщика следует проинформировать при первой возможности.
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