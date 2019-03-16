Пять лет с присоединения Крыма к России. Миксер: для Эстонии Крым остается частью Украины

"Сегодня, 16 марта, пять лет назад Российская Федерация провела на территории Украины изображающий референдум спектакль, за которым 18 марта последовало противозаконное присоединение Крыма к России.

В марте текущего года исполняется пять лет с противозаконного присоединения Крымского полуострова к России. Мы строго осуждаем совершенную Российской Федерацией противозаконную аннексию Крыма, которая отрицала Конституцию Украины и желание народа и представляет серьезную угрозу для безопасности Европы и международного правопорядка. Для Эстонии Крым является и останется частью Украины.

Время оккупации Россия использовала для массивного развития своего военного присутствия. Крымский полуостров превращен в военный плацдарм России, которым хотят контролировать район Черного моря и с его помощью укрепить влияние России в более широком регионе.