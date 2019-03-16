Пять лет с присоединения Крыма к России. Миксер: для Эстонии Крым остается частью Украины(313)
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер сделал заявление в связи с пятой годовщиной аннексии Крыма, осудив деятельность России на Украине.
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер сделал заявление в связи с пятой годовщиной аннексии Крыма, осудив деятельность России на Украине.
"Сегодня, 16 марта, пять лет назад Российская Федерация провела на территории Украины изображающий референдум спектакль, за которым 18 марта последовало противозаконное присоединение Крыма к России.
В марте текущего года исполняется пять лет с противозаконного присоединения Крымского полуострова к России. Мы строго осуждаем совершенную Российской Федерацией противозаконную аннексию Крыма, которая отрицала Конституцию Украины и желание народа и представляет серьезную угрозу для безопасности Европы и международного правопорядка. Для Эстонии Крым является и останется частью Украины.
Время оккупации Россия использовала для массивного развития своего военного присутствия. Крымский полуостров превращен в военный плацдарм России, которым хотят контролировать район Черного моря и с его помощью укрепить влияние России в более широком регионе.
Эстония осуждает совершенные Российской Федерацией как оккупационной силой серьезные нарушения международного права в Крыму: местных жителей принудительно вербуют в армию, заставляют брать российское гражданство, отчуждают имущество, ограничивают свободу слова и вероисповедания. В течение пяти лет оккупации гуманитарная ситуация в Крыму ухудшилась — в опасности все, кому не нравится аннексия со стороны России. Под особенным давлением крымские татары, которых Москва притесняла и депортировала уже в советский период.
Эстония строго осуждает необоснованное применение военной силы со стороны России 25.11.2018 против кораблей украинского флота в Керченском проливе и незаконное задержание военных моряков. Речь шла о напрямую проистекающем из оккупации Крыма грубом нарушении международного права и суверенности и территориальной целостности Украины. Взвинчивание напряжения в районе Азовского моря со стороны России представляет реальную угрозу для безопасности всей Европы.
Эстония твердо поддерживает суверенность и территориальную целостность Украины. У нарушения международного права должны быть последствия. Мы поддерживаем политику непризнания аннексии Крыма, в том числе продолжение и модернизацию санкций, и выступаем за освобождение противоправно заключенных. Чрезвычайно важно, чтобы международным организациям был обеспечен доступ в Крым".
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