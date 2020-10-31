31.10.2020, 18:14

Пять главных врагов датчиков дыма и угарного газа


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Пять главных врагов датчиков дыма и угарного газа
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Можно подумать, что главным врагом датчиков дыма и угарного газа является огонь, но, к сожалению, чаще всего эти устройства получают фатальные повреждения совсем по другим причинам. Специалисты техподдержки и клиент-менеджеры G4S Eesti ежедневно помогают людям в связи с использованием датчиков дыма и угарного газа. Они назвали пять главных причин, которые чаще всего выводят устройства из строя.

Двухсторонняя клейкая лента (тейп)

Наибольшую угрозу для датчика дыма и угарного газа Nublu представляет двухсторонняя клейкая лента. Работники G4S все как один говорят, что датчик, прикрепленный к потолку с помощью тейпа, рано или поздно упадет на пол. О подобных случаях работникам сообщают по несколько раз в неделю – и подобных инцидентов не счесть. В худшем случае повреждения устройства настолько серьезны, что приходится покупать новый датчик.

Чаще всего используется дешевый двухсторонний тейп, который довольно быстро теряет свои свойства. Реже датчик крепят на «сильный» тейп, но тогда не выдерживает краска на потолке – так датчик дыма и угарного газа и падает на пол вместе с куском краски.

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Надежнее всего прикрепить датчик к потолку с помощью шурупов, которые идут в комплекте. И даже если когда-нибудь возникнет необходимость снять датчик с потолка или перенести его в другое место, замаскировать два небольших отверстия от шурупов куда проще, чем оттирать оставшиеся после использования клейкой ленты пятна или подкрашивать на потолке места, с которых отошла краска.

Рукоятка швабры

Поскольку датчики дыма и угарного газа устанавливают на потолке, куда обычному человеку трудно дотянуться рукой, люди нередко прибегают к помощи рукоятки швабры, чтобы добраться до датчика. На датчике дыма и угарного газа расположена тестовая кнопка, с помощью которой можно проверить исправность устройства. У некоторых датчиков дыма и угарного газа, например, у Nublu та же кнопка отвечает за отключение сигнала тревоги. Когда во время приготовления еды или при растопке печи в помещении образуется слишком много дыма или угарного газа, люди хватаются за швабру, чтобы отключить сработавший датчик. К сожалению, нередко в подобных ситуациях они применяют излишнюю силу и сбивают датчик с потолка. В итоге устройство падает на пол и разбивается вдребезги – и в таком состоянии он уже вряд ли сможет спасти чью-то жизнь. Практически каждый месяц несколько датчиков прекращают свою работу после удара рукояткой швабры.

Одна из заинтересовавшихся датчиком женщина долго и подробно расспрашивала клиент-менеджера G4S о точных размерах тестовой кнопки. Когда она поняла, что размеры кнопки датчика и рукоятки ее швабры не совпадают, то решила не заказывать датчик. Надеемся, что ей удалось найти подходящий датчик и она не сбила его с потолка шваброй.

Упаковка

Нередко бывает, что люди покупают спасающий жизни датчик для себя или в подарок, но так и не устанавливают его. Так и оставляют его лежать отключенным в каком-нибудь ящике или на шкафу.

Периодически клиент-менеджеры G4S обнаруживают, что человек заказал себе датчик дыма и угарного газа, но сигналы, которые говорят о том, что у датчика имеется соединение с центром управления G4S, по какой-то причине не доходят. При разговоре с клиентом зачастую выясняется, что датчик до сих пор не активирован: он так и лежит в упаковке.

В этом году в одном из многоквартирных домов в южной Эстонии произошел пожар. По словам спасателей, в квартире, с которой началось возгорание, не было дымового датчика. Позже выяснилось, что хозяин заказал датчик дыма и угарного газа Nublu, забрал его из почтового автомата и даже успел оплатить несколько первых счетов, но неактивированный датчик просто лежал в коробке.

Сразу после покупки датчик дыма и угарного газа следует установить дома, иначе от него не будет никакой пользы.

Суп и вода

Удивительно, но это так. По словам клиент-менеджеров и специалистов техподдержки G4S, ежегодно некоторые датчики завершают свой жизненный путь в кастрюле с супом.

В одном доме датчик дыма и угарного газа стал регулярно подавать сигнал тревоги, так как домочадцы много курили. Хозяйка так перепугалась, что сняла датчик с потолка и залила его водой в раковине.

У одной пожилой дамы датчик дыма и угарного газа подал сигнал тревоги, когда в процессе приготовления еды в комнате образовалось слишком много дыма. В качестве контактного лица женщина указала в системе G4S своего сына, который проживает неподалеку. Он обещал сходить и проверить, все ли в порядке. Когда сын пришел к маме, он заметил, что датчика на потолке уже не было. Когда он поинтересовался, куда подевался датчик, мама ответила, что опустила его в кастрюлю с супом, чтобы он перестал пищать. К сожалению, спасти датчик Nublu не удалось – пришлось заказывать новый.

Паника

Подаваемый датчиком дыма и угарного газа сигнал очень громкий и пугающий, поэтому люди в первую очередь спешат ликвидировать источник шума и лишь после этого занимаются источником возгорания. Когда люди сильно встревожены, они зачастую забывают, что у многих датчиков дыма и угарного газа есть кнопка отключения сигнала, поэтому прибегают к использованию всевозможных вспомогательных средств, чтобы заглушить датчик.

В действительности же в первую очередь следует ликвидировать возгорание и «прогнать» из помещения угарный газ и дым. Если в случае подгоревшей еды в первую очередь заниматься датчиком, то все может обернуться пожаром, тушить который уже значительно сложнее.

При использовании датчиков дыма и угарного газа, подключенных к охранному предприятию, следует обязательно ответить на звонок оператора и спокойно объяснить, что произошло, чтобы в случае необходимости сотрудники охранного предприятия могли отправить вам помощь.

Чтобы в случае паники избежать необдуманных поступков, следует обсудить с членами семьи свои действия в ситуации, когда датчик дыма и угарного газа издает сигнал тревоги. Тогда в случае реального несчастного случая будет гораздо проще действовать, поскольку каждый будет знать, что ему делать.

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