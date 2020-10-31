Пять главных врагов датчиков дыма и угарного газа

Двухсторонняя клейкая лента (тейп)

Наибольшую угрозу для датчика дыма и угарного газа Nublu представляет двухсторонняя клейкая лента. Работники G4S все как один говорят, что датчик, прикрепленный к потолку с помощью тейпа, рано или поздно упадет на пол. О подобных случаях работникам сообщают по несколько раз в неделю – и подобных инцидентов не счесть. В худшем случае повреждения устройства настолько серьезны, что приходится покупать новый датчик.

Чаще всего используется дешевый двухсторонний тейп, который довольно быстро теряет свои свойства. Реже датчик крепят на «сильный» тейп, но тогда не выдерживает краска на потолке – так датчик дыма и угарного газа и падает на пол вместе с куском краски.

Надежнее всего прикрепить датчик к потолку с помощью шурупов, которые идут в комплекте. И даже если когда-нибудь возникнет необходимость снять датчик с потолка или перенести его в другое место, замаскировать два небольших отверстия от шурупов куда проще, чем оттирать оставшиеся после использования клейкой ленты пятна или подкрашивать на потолке места, с которых отошла краска.

Рукоятка швабры

Поскольку датчики дыма и угарного газа устанавливают на потолке, куда обычному человеку трудно дотянуться рукой, люди нередко прибегают к помощи рукоятки швабры, чтобы добраться до датчика. На датчике дыма и угарного газа расположена тестовая кнопка, с помощью которой можно проверить исправность устройства. У некоторых датчиков дыма и угарного газа, например, у Nublu та же кнопка отвечает за отключение сигнала тревоги. Когда во время приготовления еды или при растопке печи в помещении образуется слишком много дыма или угарного газа, люди хватаются за швабру, чтобы отключить сработавший датчик. К сожалению, нередко в подобных ситуациях они применяют излишнюю силу и сбивают датчик с потолка. В итоге устройство падает на пол и разбивается вдребезги – и в таком состоянии он уже вряд ли сможет спасти чью-то жизнь. Практически каждый месяц несколько датчиков прекращают свою работу после удара рукояткой швабры.