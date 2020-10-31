Пять главных врагов датчика дыма и датчика угарного газа

В одном доме датчик дыма и угарного газа стал регулярно подавать сигнал тревоги, так как домочадцы много курили. Хозяйка так перепугалась, что сняла датчик с потолка и залила его водой в раковине.
У одной пожилой дамы датчик дыма и угарного газа подал сигнал тревоги, когда в процессе приготовления еды в комнате образовалось слишком много дыма. В качестве контактного лица женщина указала в системе G4S своего сына, который проживает неподалеку. Он обещал сходить и проверить, все ли в порядке. Когда сын пришел к маме, он заметил, что датчика на потолке уже не было. Когда он поинтересовался, куда подевался датчик, мама ответила, что опустила его в кастрюлю с супом, чтобы он перестал пищать. К сожалению, спасти датчик Nublu не удалось – пришлось заказывать новый.
Паника
Подаваемый датчиком дыма и угарного газа сигнал очень громкий и пугающий, поэтому люди в первую очередь спешат ликвидировать источник шума и лишь после этого занимаются источником возгорания. Когда люди сильно встревожены, они зачастую забывают, что у многих датчиков дыма и угарного газа есть кнопка отключения сигнала, поэтому прибегают к использованию всевозможных вспомогательных средств, чтобы заглушить датчик.
В действительности же в первую очередь следует ликвидировать возгорание и «прогнать» из помещения угарный газ и дым. Если в случае подгоревшей еды в первую очередь заниматься датчиком, то все может обернуться пожаром, тушить который уже значительно сложнее.
При использовании датчиков дыма и угарного газа, подключенных к охранному предприятию, следует обязательно ответить на звонок оператора и спокойно объяснить, что произошло, чтобы в случае необходимости сотрудники охранного предприятия могли отправить вам помощь.
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