Пьяный водитель на микроавтобусе сбил женщину с собаками и скрылся. Одно животное умерло(18)
Вчера в Таллинне пьяный водитель на микроавтобусе сбил женщину, гулявшую с собаками, в результате чего одно животное умерло.
Вчера в Таллинне пьяный водитель на микроавтобусе сбил женщину, гулявшую с собаками, в результате чего одно животное умерло.
Вчера в 08:14 возле Сепа, 8 в Таллинне 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на микроавтобусе Volkswagen Transporter наехал на 37-летнюю женщину, которая шла справа по обочине с двумя собаками.
Пострадавшая была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больнице, одна из собак умерла.
После аварии водитель скрылся с места происшествия, но позже полиция его задержала.
Точные обстоятельства выясняются.
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