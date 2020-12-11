Пьяный мужчина нарушил самоизоляцию, устроил в магазине дебош и подрался. Его выслали из страны

Мужчина должен был находиться в самоизоляции, но нарушил это обязательство, придя в состоянии алкогольного опьянения в магазин и разбив товар. Также украинец участвовал в драке и не подчинялся распоряжениям полицейских.
По итогу производства мужчине аннулировали визу. Ему предписано покинуть Эстонию и запрещен въезд в Эстонию на 1,5 года.
Также 10 декабря было проведено производство в отношении гражданина Молдовы 1992 года рождения, который отбывал наказание в размере шести месяцев лишения свободы. После освобождения у мужчины не было законного основания для нахождения в Эстонии, поэтому его выслали из страны и запретили въезд на пять лет.
Кроме того, 10 декабря поступило сообщение об агрессивном человеке в Таллиннском аэропорту. Мужчину 1976 года рождения не пустили на рейс. Прибывшая на место полиция задержала его до выяснения обстоятельств.
В этот же день в полицию поступило сообщение о том, что на борту самолета Осло-Таллинн находится мужчина, который игнорирует распоряжение летного персонала. По прибытию в Таллинн гражданина Эстонии 1977 года рождения встретили стражи порядка и провели разъяснительную беседу.
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