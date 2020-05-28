Пьяных водителей намерены автоматически лишать прав и медицинской справки

Для того, чтобы случаев вождения в пьяном виде в будущем было меньше, Министерство юстиции внесло несколько предложений. Управление моторным транспортным средством в состоянии уголовно наказуемого опьянения в будущем принесет водителю приостановление водительских прав и медицинской справки. Управление моторным транспортным средством в состоянии уголовно наказуемого опьянения является достаточной причиной, чтобы до восстановления водительских прав на самого пьяного водителя ложилось бремя доказательства, что состояние его здоровья, в том числе, например, привычки употребления алкоголя, вообще позволяют ему в дальнейшем участвовать в дорожном движении в качестве водителя или до восстановления водительских прав он должен сделать коррективы в своих привычках потребления и при необходимости поискать помощи в виде обращения на лечение.

Министерство внутренних дел предложило повысить максимальное наказание за управление моторным транспортным средством в состоянии опьянения с четырех лет до пяти и высший предел наказаний за совершение тяжелого ДТП в состоянии опьянения с 12 лет до 15 лет. Министерство юстиции разработает поправки к закону, подключив Министерство экономики и коммуникаций, Министерство социальных дел и Министерство внутренних дел.

Министерство юстиции проведет анализ относительно необходимости изменения делопроизводственной практики преступлений вождения в пьяном виде, в том числе расширения возможностей конфискации транспортного средства, и Министерство экономики и коммуникаций продолжит вместе с другими министерствами подготовку к внедрению системы учета и предупреждения дорожного поведения водителей моторных транспортных средств.

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