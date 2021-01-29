Пьяная и изнасилованная: женщина очнулась голой в поле под Рапла. Она ничего не помнит

Ли разочарована. Он хотела бы обратиться в суд, но боится, что одних только медицинских доказательств недостаточно. Она говорит, что прочитала показания свидетелей и есть основания считать, что речь идет о сговоре, поэтому во внимание принимались лишь свидетельства друзей Айна. Что касается травм, то, по мнению правоохранительных органов, они могли появится и в случае добровольного полового акта. При этом, как отмечает женщина ни одного мотива, который мог бы сподвигнуть ее на ложь, прокуратурой приведено не было.
Ли обжаловала решение о прекращении дела в государственной прокуратуре, но госпрокурор посчитал закрытие дело обоснованным.
По утверждению прокурора, нет никаких доказательств, что акт произошел против воли Ли. Во время инцидента один из свидетелей находился в парилке и, по его словам, секс между Ли и Айном продолжался около получаса. Он не слышал, чтобы Ли говорила ”не надо”.
Показания Ли были противоречивыми. Врачу Ли сообщила, что сказала Айну, что не хочет заниматься сексом и что ей больно, но не стала сопротивляться, надеясь, что все быстрее закончится. В полиции она утверждала, что не помнит, сказал она Айну ”нет” или не сказала. Нет ни одного доказательства, что Ли не смогла оказать Айну сопротивление или не понимать, что происходит. ”Колпаков” в организме женщины обнаружено не было. По мнению прокуратуры, посттравматическое стрессовое расстройство может быть вызвано не изнасилованием, а прежними насильственными отношениями или возможным изнасилованием.
Ли больно читать обоснования прокуратуры. Она видит, что показаниям свидетелей доверяют больше, чем ее показаниям. У нее есть возможность подать апелляцию в окружной суд, но делать она этого не будет.