Пьяная и изнасилованная: женщина очнулась голой в поле под Рапла. Она ничего не помнит

Накануне вечером коллектив одного таллиннского бара собрался на корпоратив в расположенном под Рапла туристическом хуторе. Это была своего рода прощальная вечеринка: хоть бар и был популярен, его решили закрыть. В принципе Ли на вечеринке быть не должно было, но поскольку она иногда помогала в баре, то пригласили и ее. Основное место работы Ли — в другой фирме, где она является руководителем среднего звена.

Заведующего бара Айна женщина знает давно, они из одного города. Ли не помнит, чтобы они когда-либо говорили о чем-то, кроме работы. ”Я приехала на праздник вечером, раньше не могла, так как была на работе. Мы обнялись со всеми, как всегда. Я и раньше была у них на вечеринках, считала их друзьями. Ни с кем из них я не спала".

Ли пила джин с тоником. Большую часть времени компания проводила в бочковой бане. Кто-то был голым, но Ли предпочла бикини. В определенный момент женщина почувствовала, что алкоголя ей хватит. К тому времени она выпила шесть коктейлей и сделала затяжку марихуаны. ”Помню, что один коллега очень сильно напился и я помогла ему лечь в постель. Сама я спать не хотела". Дальнейшее Ли помнит уже плохо.

"Почему у меня вдруг отшибло память, не знаю. В моей жизни было много вечеринок, и в этот раз я не выпила больше обычного, я знаю свою меру. Раньше тоже бывали провалы в памяти от алкоголя, но какая-то общая картина все равно вырисовывалась. Я могла забыть, как попала домой, но что-то другое помнила. В этот раз — полный ноль”.

Последнее, что она помнит — это голый Айн в предбаннике. ”Пришли ли мы вместе? Пришел ли он за мной?” — спрашивает Ли. Не помнит. ”В какой-то момент перед глазами возникла картина, что я вроде бы толкнула его, сказала что-то и вышла из предбанника. Прямо бегом и села возле поля на корточки. Неожиданно стала плакать. Почему, я не поняла”. В голове промелькнуло еще несколько картинок: Айн на ней, держит за запястья, боль в половых органах. Очнувшись в поле, Ли стала искать свой телефон. Заглянула в сауну. На диване спал Айн. "Я была в ужасном замешательстве. Я знала, что со мной случилось что-то плохое”, — говорит она.