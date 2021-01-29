29.01.2021, 07:01

Пьяная и изнасилованная: женщина очнулась голой в поле под Рапла. Она ничего не помнит


Кирсти Вайнкюла
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Пьяная и изнасилованная: женщина очнулась голой в поле под Рапла. Она ничего не помнит
Shutterstock

Рано утром 7 августа прошлого года Ли (29, имя изменено) очнулась в поле недалеко от Рапла. Было прохладно, но ее обнаженное тело было прикрыто только спортивной кофтой. Женщина ничего не помнила, пишет Eesti Ekspress.

Накануне вечером коллектив одного таллиннского бара собрался на корпоратив в расположенном под Рапла туристическом хуторе. Это была своего рода прощальная вечеринка: хоть бар и был популярен, его решили закрыть. В принципе Ли на вечеринке быть не должно было, но поскольку она иногда помогала в баре, то пригласили и ее. Основное место работы Ли — в другой фирме, где она является руководителем среднего звена.

Заведующего бара Айна женщина знает давно, они из одного города. Ли не помнит, чтобы они когда-либо говорили о чем-то, кроме работы. ”Я приехала на праздник вечером, раньше не могла, так как была на работе. Мы обнялись со всеми, как всегда. Я и раньше была у них на вечеринках, считала их друзьями. Ни с кем из них я не спала".

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Ли пила джин с тоником. Большую часть времени компания проводила в бочковой бане. Кто-то был голым, но Ли предпочла бикини. В определенный момент женщина почувствовала, что алкоголя ей хватит. К тому времени она выпила шесть коктейлей и сделала затяжку марихуаны. ”Помню, что один коллега очень сильно напился и я помогла ему лечь в постель. Сама я спать не хотела". Дальнейшее Ли помнит уже плохо.

"Почему у меня вдруг отшибло память, не знаю. В моей жизни было много вечеринок, и в этот раз я не выпила больше обычного, я знаю свою меру. Раньше тоже бывали провалы в памяти от алкоголя, но какая-то общая картина все равно вырисовывалась. Я могла забыть, как попала домой, но что-то другое помнила. В этот раз — полный ноль”.

Последнее, что она помнит — это голый Айн в предбаннике. ”Пришли ли мы вместе? Пришел ли он за мной?” — спрашивает Ли. Не помнит. ”В какой-то момент перед глазами возникла картина, что я вроде бы толкнула его, сказала что-то и вышла из предбанника. Прямо бегом и села возле поля на корточки. Неожиданно стала плакать. Почему, я не поняла”. В голове промелькнуло еще несколько картинок: Айн на ней, держит за запястья, боль в половых органах. Очнувшись в поле, Ли стала искать свой телефон. Заглянула в сауну. На диване спал Айн. "Я была в ужасном замешательстве. Я знала, что со мной случилось что-то плохое”, — говорит она.

По совету своего спутника жизни Ли в тот же день обратилась в центр кризисной помощи при сексуальном насилии (SAK), который находится в Пыхья-Таллиннской центральной больнице и открыт круглосуточно. Ли сдала анализ мочи и получила таблетку против нежелательной беременности. Также ей назначили профилактическое лечение против ВИЧ, взяли анализы на венерические заболевания и образцы ДНК из половых органов. Сфотографировали повреждения и царапины. Врач констатировал повреждения половых органов и кровоподтеки на обоих запястьях.

”Мне сказали, что все указывает на преступление, изнасилование. Хотя изнасилование не всегда приводит к травмам, у меня они были. Внутри также все болело". Ли поговорила с друзьями. Они не советовали идти в полицию. Зато спутник жизни советовал. "О таких историях должны узнавать люди, иначе никто не будет верить жертвам. Сама бы я не написала заявления. Я бы обвинила себя, что была пьяна. Сама виновата. Так мне было бы проще идти вперед”.

Через неделю Ли подала заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Но как жить дальше? ”К счастью, рядом со мной оказался человек, который сказал, что я не виновата. В какой-то момент я и сама стала так думать, но потом опять нахлынуло чувство вины, ведь я была пьяна. От стресса меня рвало”.

Ли не стала брать больничный, хотя такой вариант возможен. На работе он чувствовал себя в безопасности, но там начались трудности. ”Полная потеря кратковременной памяти. На собрании я говорю что-то, а коллега мне в ответ, что я уже вчера об этом говорила. А я ничего не помню. Август-сентябрь были очень тяжелыми. Я потеряла ключи, оставила где-то ИД-карту. Было страшно, я понимала, что мозг отказывается сотрудничать”.

Ли сама обратилась к журналистам, чтобы предупредить всех женщин: ”Если кто-то хочет сказать, что я сама виновата, то я утверждаю обратное. Женщина не виновата в том, что она напивается — любой взрослый человек имеет на это право. И если пьяная женщина не дает стопроцентного согласия на секс, то это изнасилование. Женщина никогда не виновна в изнасиловании. Это так не работает, что женщина должна носить длинную юбку, держать напитки при себе и иметь наготове перцовый баллончик. Мужик, если ты видишь, что девчонка напилась, помоги ей добраться до дома. Если хочешь быть другом, дай ей стакан воды. Секс должен происходить по обоюдному согласию ”.

На прошлой неделе выяснилось, что, несмотря на собранные доказательства, состав преступления отсутствует. Помимо медицинских процедур было опрошено более десяти человек. Уголовное дело закрыли.

По словам окружного прокурора Аарне Прууса, неизбежными признаками преступления являются факт совершения полового акта и отказ от полового акта. "Даже если ясно, что одна из сторон пострадала морально, неизбежным условием предъявления обвинения является установление противоправного поведения второй стороны. Принуждение к половому акту против воли является преступлением и информация о таком подозрении не рассматриваются поверхностно. Флирт или вызывающая одежда не означают согласия на половой акт. Кроме того, можно отозвать и уже данное согласие и другой стороне нельзя будет навязывать половой акт. Если человек не может отказаться ввиду своего состояния — если он вообще не понимает, что происходит — то такой акт считается принудительным и есть основания говорить об изнасиловании”,

Ли разочарована. Он хотела бы обратиться в суд, но боится, что одних только медицинских доказательств недостаточно. Она говорит, что прочитала показания свидетелей и есть основания считать, что речь идет о сговоре, поэтому во внимание принимались лишь свидетельства друзей Айна. Что касается травм, то, по мнению правоохранительных органов, они могли появится и в случае добровольного полового акта. При этом, как отмечает женщина ни одного мотива, который мог бы сподвигнуть ее на ложь, прокуратурой приведено не было.

Ли обжаловала решение о прекращении дела в государственной прокуратуре, но госпрокурор посчитал закрытие дело обоснованным.

По утверждению прокурора, нет никаких доказательств, что акт произошел против воли Ли. Во время инцидента один из свидетелей находился в парилке и, по его словам, секс между Ли и Айном продолжался около получаса. Он не слышал, чтобы Ли говорила ”не надо”.

Показания Ли были противоречивыми. Врачу Ли сообщила, что сказала Айну, что не хочет заниматься сексом и что ей больно, но не стала сопротивляться, надеясь, что все быстрее закончится. В полиции она утверждала, что не помнит, сказал она Айну ”нет” или не сказала. Нет ни одного доказательства, что Ли не смогла оказать Айну сопротивление или не понимать, что происходит. ”Колпаков” в организме женщины обнаружено не было. По мнению прокуратуры, посттравматическое стрессовое расстройство может быть вызвано не изнасилованием, а прежними насильственными отношениями или возможным изнасилованием.

Ли больно читать обоснования прокуратуры. Она видит, что показаниям свидетелей доверяют больше, чем ее показаниям. У нее есть возможность подать апелляцию в окружной суд, но делать она этого не будет.

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