Путин vs Хельме: "зря хрюкаете" и "геи в Швецию" — в чем схожи высказывания Владимира и Марта?

ЛГБТ



Хельме. Недавнее интервью на русском языке с Мартом Хельме спровоцировало очередной правительственный кризис. Коалиция может распасться, а Хельме потерять должность министр МВД.

”Мы за то, чтобы обозначить в законодательстве четко и однозначно: брак — это (союз. — Ред.) между одной женщиной и одним мужчиной, и все, — считает лидер EKRE. — Если вам это не нравится, то давайте демонтируем Закон о сожительстве. Этого они не готовы делать, что означает то, что наш референдум нужен. Мы хотим, чтобы государство сохранилось, а оно не может сохраниться без детей и без морали”. После он посоветовал всем геям ехать в Швецию.

Путин. В России уже давно принят Закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Естественно, там нет Закона о сожительстве. Зато есть неприятные истории. Например, в центре Москвы демонстративно прошли по радужному флагу. А убийцу гея, который выкрикивал оскорбительные фразы в сторону ЛГБТ-сообщества при нападении, оправдывают в суде.

При этом Владимир Владимирович очень лояльно высказывается в СМИ. ”У нас очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, реально спокойное и абсолютно непредвзятое”, — заявил он и подчеркнул, что запрет на пропаганду гомосексуализма направлен только на защиту интересов несовершеннолетних. ”Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое”, — добавил президент России.

Коронавирус

Март Хельме в самом начале распространения коронавируса, 27 февраля, сказал: это обычная простуда, от которой помогают теплые носки, гусиный жир, горчичники и тому подобное. ”Откуда в Эстонию пришла корь? Откуда вернулся сифилис? В Эстонии этих болезней не было уже очень давно, а теперь они вернулись. Не результат ли это открытости и жадности, в результате которой мы беспрепятственно впустили в страну дешевую рабочую силу?” — по мнению Хельме, коронавирус — выдуманная история, а корень проблемы в приезжих. Правда, в апреле он извинился и признал, что недооценил ситуацию.

Путин в марте особо не высказывался об особенностях коронавируса. Не отрицал и не подвергал сомнению опасность вируса. Самое противоречивое — объявление нерабочей недели за счет работодателей. Откуда предпринимателям брать деньги на зарплаты, когда никто не работает, знает только сам президент. Плюс многие больницы недополучили средства личной защиты.