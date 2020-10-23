23.10.2020, 19:16

Путин vs Хельме: "зря хрюкаете" и "геи в Швецию" — в чем схожи высказывания Владимира и Марта?

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Хельме и Путин - яркие политики современности
Хельме и Путин - яркие политики современностиDelfi

Президент России Владимир Путин и министр внутренних дел Март Хельме — умеют ярко выражать свои мысли и играть с избирателем. RusDelfi сравнил их высказывания по четырем темам: ЛГБТ, коронавирус, НАТО, геополитика.

ЛГБТ


Хельме. Недавнее интервью на русском языке с Мартом Хельме спровоцировало очередной правительственный кризис. Коалиция может распасться, а Хельме потерять должность министр МВД.

”Мы за то, чтобы обозначить в законодательстве четко и однозначно: брак — это (союз. — Ред.) между одной женщиной и одним мужчиной, и все, — считает лидер EKRE. — Если вам это не нравится, то давайте демонтируем Закон о сожительстве. Этого они не готовы делать, что означает то, что наш референдум нужен. Мы хотим, чтобы государство сохранилось, а оно не может сохраниться без детей и без морали”. После он посоветовал всем геям ехать в Швецию.

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Путин. В России уже давно принят Закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Естественно, там нет Закона о сожительстве. Зато есть неприятные истории. Например, в центре Москвы демонстративно прошли по радужному флагу. А убийцу гея, который выкрикивал оскорбительные фразы в сторону ЛГБТ-сообщества при нападении, оправдывают в суде.

При этом Владимир Владимирович очень лояльно высказывается в СМИ. ”У нас очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, реально спокойное и абсолютно непредвзятое”, — заявил он и подчеркнул, что запрет на пропаганду гомосексуализма направлен только на защиту интересов несовершеннолетних. ”Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое”, — добавил президент России.

Коронавирус

Март Хельме в самом начале распространения коронавируса, 27 февраля, сказал: это обычная простуда, от которой помогают теплые носки, гусиный жир, горчичники и тому подобное. ”Откуда в Эстонию пришла корь? Откуда вернулся сифилис? В Эстонии этих болезней не было уже очень давно, а теперь они вернулись. Не результат ли это открытости и жадности, в результате которой мы беспрепятственно впустили в страну дешевую рабочую силу?” — по мнению Хельме, коронавирус — выдуманная история, а корень проблемы в приезжих. Правда, в апреле он извинился и признал, что недооценил ситуацию.

Путин в марте особо не высказывался об особенностях коронавируса. Не отрицал и не подвергал сомнению опасность вируса. Самое противоречивое — объявление нерабочей недели за счет работодателей. Откуда предпринимателям брать деньги на зарплаты, когда никто не работает, знает только сам президент. Плюс многие больницы недополучили средства личной защиты.

Запомнилась лишь одно высказывание 25 марта. "Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское ”авось”. Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: ”А, меня это не коснется!” Это может коснуться каждого”, — сказал Путин.

НАТО

Хельме в целом поддерживает НАТО. Но опять в интервью зарубежным журналистам высказал нетипичную позицию, что нельзя быть уверенным в НАТО, нужно иметь план Б. Он имел в виду эстонскую сильную армию, возможно, в союзе с соседями. Ведь каждое государство должно быть способным защитить себя самостоятельно.

Еще в начале своего первого президентского срока Владимир Путин рассматривал вариант вступления в военный альянс. Но эта идея было взаимно отвергнута. Теперь лидер России периодически критикует НАТО.

"Сегодня это внешнеполитический инструмент США, там нет союзников, там есть только вассалы. Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны, лидера НАТО, как США. И там легко может появиться все что угодно — и система противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, и новые ударные комплексы", — отметил Путин.

Свои территории


Главная геополитическая тема Эстонии — Пограничный договор с Россией. Политики EKRE сравнивают присвоение эстонских территорий в 1920 году с аннексией Крыма. Хельме считает, что 5,2% территории Эстонии по-прежнему оккупированы. Критикует и российское правительство, которое не хочет обсуждать эту тему. Также Хельме беспокоится, что эстонцы уезжают за рубеж. Что может привести к тому, что в Эстонии других национальностей будет больше, чем "наших людей".

Путин в 2014 году аннексировал Крым у Украины. Это была его политическая победа — рейтинги выросли до Антарктиды. После этого началась обильная санкционная война, поднялся доллар и началось отсоединение России от Западного мира. На вопрос об обстоятельствах, при которых Россия могла бы вернуть Крым Украине, Путин ответил: "Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда".

Еще важная тема для России — распад СССР. Как известно, по мнению Путина, эта главная геополитическая катастрофа 20 века. Как-то президент РФ сказал: многие республики СССР получили огромное количество российских земель, исторически принадлежащих России. Затем добавил, что когда республики выходили из состава Советского Союза, они не отказались от полученных ”подарков от русского народа”.

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