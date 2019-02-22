22.02.2019, 15:24

Путин пожелал Керсти Кальюлайд и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и успехов


rus.delfi.ee
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Foto: Karli Saul

Посольство РФ в Эстонии сообщило у себя в Facebook, что президент Владимир Путин поздравил президента Керсти Кальюлайд с Днем независимости Эстонии.

"Президент Российской Федерации В.В.Путин поздравил Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд с национальным праздником — Днем независимости", — написано на странице.

Также посольство приводит текст сообщения:

"Уважаемая госпожа Президент,
Примите поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Эстонской Республики. Желаю Вам и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и успехов.

С уважением, В.Путин
Москва, Кремль,
22 февраля 2019 года "

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