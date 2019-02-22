Путин пожелал Керсти Кальюлайд и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и успехов(96)
Посольство РФ в Эстонии сообщило у себя в Facebook, что президент Владимир Путин поздравил президента Керсти Кальюлайд с Днем независимости Эстонии.
Посольство РФ в Эстонии сообщило у себя в Facebook, что президент Владимир Путин поздравил президента Керсти Кальюлайд с Днем независимости Эстонии.
"Президент Российской Федерации В.В.Путин поздравил Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд с национальным праздником — Днем независимости", — написано на странице.
Также посольство приводит текст сообщения:
"Уважаемая госпожа Президент,
Примите поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Эстонской Республики. Желаю Вам и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и успехов.
С уважением, В.Путин
Москва, Кремль,
22 февраля 2019 года "
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.