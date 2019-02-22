Путин пожелал Керсти Кальюлайд и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и успехов

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Foto: Karli Saul

Посольство РФ в Эстонии сообщило у себя в Facebook, что президент Владимир Путин поздравил президента Керсти Кальюлайд с Днем независимости Эстонии.