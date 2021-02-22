22.02.2021, 15:29

Путин поздравил президента Кальюлайд и жителей Эстонии с Днем независимости

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EST 14
"Paljudele tundub ka praegune artikkel Putini hoiatusena: kui te ei taha teha nagu Putin, siis ta teeb seda ikka, nagu ise tahab. Mida ta teeb ja kas ta võtab mingeid dramaatilisi samme ette, me ei tea. Kuid ei saa välistada võimalust, et ta alustab uuesti sõjategevust Ukrainas või võtab midagi ette Norrale kuuluval Spitzbergeni saarel või Gotlandil või Narvas," sõnas von Eggert Eesti Päevalehele.
"Paljudele tundub ka praegune artikkel Putini hoiatusena: kui te ei taha teha nagu Putin, siis ta teeb seda ikka, nagu ise tahab. Mida ta teeb ja kas ta võtab mingeid dramaatilisi samme ette, me ei tea. Kuid ei saa välistada võimalust, et ta alustab uuesti sõjategevust Ukrainas või võtab midagi ette Norrale kuuluval Spitzbergeni saarel või Gotlandil või Narvas," sõnas von Eggert Eesti Päevalehele.Foto: Tiit Blaat

Президент России Владимир Путин направил президенту ЭР Керсти Кальюлайд поздравление по случаю Дня независимости Эстонии.

"Уважаемая госпожа президент, примите поздравления по случаю национального праздника вашей страны — Дня независимости. Желаю вам и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и успехов. C уважением, В. Путин", — написал президент России.

Поздравление Путина поступило еще 18 февраля, пишет rus.err.

В канцелярии президента сообщили, что поступили поздравления также от Папы Франциска, королей Бельгии и Нидерландов, президентов Буркина-Фасо, Республики Корея, Австрии, Египта, Южно-Африканской Республики, Туниса, Габона, Хорватии и Сан-Марино.

Поздравления продолжают поступать.

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