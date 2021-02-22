Путин поздравил президента Кальюлайд и жителей Эстонии с Днем независимости(28)
Президент России Владимир Путин направил президенту ЭР Керсти Кальюлайд поздравление по случаю Дня независимости Эстонии.
Президент России Владимир Путин направил президенту ЭР Керсти Кальюлайд поздравление по случаю Дня независимости Эстонии.
"Уважаемая госпожа президент, примите поздравления по случаю национального праздника вашей страны — Дня независимости. Желаю вам и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и успехов. C уважением, В. Путин", — написал президент России.
Поздравление Путина поступило еще 18 февраля, пишет rus.err.
В канцелярии президента сообщили, что поступили поздравления также от Папы Франциска, королей Бельгии и Нидерландов, президентов Буркина-Фасо, Республики Корея, Австрии, Египта, Южно-Африканской Республики, Туниса, Габона, Хорватии и Сан-Марино.
Поздравления продолжают поступать.
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