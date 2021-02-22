Путин поздравил президента Кальюлайд и жителей Эстонии с Днем независимости

"Уважаемая госпожа президент, примите поздравления по случаю национального праздника вашей страны — Дня независимости. Желаю вам и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и успехов. C уважением, В. Путин", — написал президент России.

Поздравление Путина поступило еще 18 февраля, пишет rus.err.

В канцелярии президента сообщили, что поступили поздравления также от Папы Франциска, королей Бельгии и Нидерландов, президентов Буркина-Фасо, Республики Корея, Австрии, Египта, Южно-Африканской Республики, Туниса, Габона, Хорватии и Сан-Марино.

Поздравления продолжают поступать.