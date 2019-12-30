Путин не поздравил Кальюлайд с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим, 2020 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. Президента Эстонии Керсти Кальюлайд Путин пока еще не поздравил.
На сайте Кремля опубликованы поздравления в адрес лидеров 41 государства. В этот список не вошли президенты Эстонии Керсти Кальюлайд и Украины Владимир Зеленский.
"По состоянию на сегодняшний день поздравление от Путина еще не поступало", — сообщили Delfi в канцелярии президента Эстонии.
Помимо этого российский лидер не поздравил президентов Латвии, Литвы и Польши.
”Не все лидеры вошли в сообщения. При необходимости будет добавлена информация… Возможно, будут добавления”, — сказал журналистам представитель Кремля, пишет "Коммерсант".
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