30.12.2019, 13:49

Путин не поздравил Кальюлайд с Новым годом

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Путин не поздравил Кальюлайд с Новым годом
Foto: Alexei Nikolsky/TASS

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим, 2020 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. Президента Эстонии Керсти Кальюлайд Путин пока еще не поздравил.

На сайте Кремля опубликованы поздравления в адрес лидеров 41 государства. В этот список не вошли президенты Эстонии Керсти Кальюлайд и Украины Владимир Зеленский.

"По состоянию на сегодняшний день поздравление от Путина еще не поступало", — сообщили Delfi в канцелярии президента Эстонии.

Помимо этого российский лидер не поздравил президентов Латвии, Литвы и Польши.

”Не все лидеры вошли в сообщения. При необходимости будет добавлена информация… Возможно, будут добавления”, — сказал журналистам представитель Кремля, пишет "Коммерсант".

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