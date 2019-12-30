Путин не поздравил Кальюлайд с Новым годом

На сайте Кремля опубликованы поздравления в адрес лидеров 41 государства. В этот список не вошли президенты Эстонии Керсти Кальюлайд и Украины Владимир Зеленский.

"По состоянию на сегодняшний день поздравление от Путина еще не поступало", — сообщили Delfi в канцелярии президента Эстонии.

Помимо этого российский лидер не поздравил президентов Латвии, Литвы и Польши.

”Не все лидеры вошли в сообщения. При необходимости будет добавлена информация… Возможно, будут добавления”, — сказал журналистам представитель Кремля, пишет "Коммерсант".