26.07.2019, 15:46
Путешествие в прошлое? В сеть утекло видео съемок на Лаагна теэ
В сети появилось короткое видео, на котором запечатлены съемки голливудского фильма на Лаагна теэ. Посмотрев ролик, можно предположить, что сюжет ленты может быть связан с чем-то похожим на путешествие во времени или искажением времени.
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