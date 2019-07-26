Путешествие в прошлое? В сеть утекло видео съемок на Лаагна теэ

rus.delfi.ee EST

Foto: Andres Putting

В сети появилось короткое видео, на котором запечатлены съемки голливудского фильма на Лаагна теэ. Посмотрев ролик, можно предположить, что сюжет ленты может быть связан с чем-то похожим на путешествие во времени или искажением времени.