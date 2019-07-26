26.07.2019, 15:46

Путешествие в прошлое? В сеть утекло видео съемок на Лаагна теэ


rus.delfi.ee
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Путешествие в прошлое? В сеть утекло видео съемок на Лаагна теэ
Foto: Andres Putting

В сети появилось короткое видео, на котором запечатлены съемки голливудского фильма на Лаагна теэ. Посмотрев ролик, можно предположить, что сюжет ленты может быть связан с чем-то похожим на путешествие во времени или искажением времени.



Эту теорию подтверждает и сделанный фотографом Delfi снимок, на котором виден логотип фильма, исполненный в перевернутом виде: "TENƎꓕ"

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