ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ | Это мощно! Как изменился Таллинн за семь лет

Теллискиви

Мере пст

2011 год. Узнаете?

Улица Кентманни



А деревья все те же!

Пирита теэ



Виды на миллион.

Ülemiste keskus и T1

Все изменилось, но белая машина дороге — нет.

Улица Торнимяэ









Рынок Балтийского вокзала

Круговая развязка Ыйсмяэ

Покойся с миром, серебристая ива.

Километр культуры и Летная гавань

Улица Ахтри

Каларанд

Невероятное перевоплощение!

Дорожная развязка Юлемисте

И немного Тарту: Эстонский национальный музей