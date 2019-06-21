21.06.2019, 10:33
ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ | Это мощно! Как изменился Таллинн за семь лет(12)
Издание Eesti Ekspress предлагает при помощи обновленного Google Street View вспомнить, как выглядели некоторые уголки Таллинна семь лет тому назад.
Издание Eesti Ekspress предлагает при помощи обновленного Google Street View вспомнить, как выглядели некоторые уголки Таллинна семь лет тому назад.
2011 год. Узнаете?
А деревья все те же!
Виды на миллион.
Все изменилось, но белая машина дороге — нет.
Покойся с миром, серебристая ива.
Невероятное перевоплощение!
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