21.06.2019, 10:33

ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ | Это мощно! Как изменился Таллинн за семь лет

 (35)
rus.delfi.ee
EST 29
ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ | Это мощно! Как изменился Таллинн за семь лет
2011. aastal polnud Kalaranna tänavat justkui olemaski.Google Maps/kollaaž

Издание Eesti Ekspress предлагает при помощи обновленного Google Street View вспомнить, как выглядели некоторые уголки Таллинна семь лет тому назад.

Теллискиви

Мере пст

2011 год. Узнаете?

Улица Кентманни


А деревья все те же!

Пирита теэ


Виды на миллион.

Ülemiste keskus и T1

Все изменилось, но белая машина дороге — нет.

Улица Торнимяэ



Рынок Балтийского вокзала

Круговая развязка Ыйсмяэ

Покойся с миром, серебристая ива.

Километр культуры и Летная гавань

Улица Ахтри

Каларанд

Невероятное перевоплощение!

Дорожная развязка Юлемисте

И немного Тарту: Эстонский национальный музей

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: