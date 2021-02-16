Путаница с вакцинацией: слова ведомств противоречивы, о точных сроках никто не говорит

Хотя, как вчера сообщалось, с вакцинацией работников сферы образования нет полной ясности, сегодня было объявлено о начале вакцинации спасателей и полицейских. К тому же, по утверждению Минобороны, завтра приступят к вакцинации работников Сил обороны, но и здесь тоже своя путаница.
Медицинских работников Сил обороны, как и других медиков, вакцинировали раньше. Минобороны утверждает, что завтра в Силах обороны стартует вторая волна вакцинации, однако пресс-служба Сил обороны эту информацию не подтверждает.
"Завтра вакцинация не начнется. Вакцину доставят военным и затем начнется вакцинация", — сообщила младший лейтенант Лийс Ваксманн.
В Силах обороны знают, что в первую очередь прививки будут сделаны в подразделениях разведки, направляющимся в миссии военным, работникам кухни и т.д. Но когда вакцинация начнется и закончится, сколько военнослужащих ее пройдут (какой по численности будет вторая волна вакцинации) неясно.
Неполный план
Вновь и вновь министерства в своих ответах ссылаются на план вакцинации Министерства социальных дел.
Но обновленный 19 января план Минсоцдел на страничке vaktsineeri.ee очень неполный, в нем вообще нет спасателей и полицейских, не упоминаются как места вакцинирования мобильные кабинеты, о которых всё больше говорят.
Как и другие министерства, общими фразами на вопросы Delfi отвечает и Министерство образования и науки. Вице-канцлер ведомства Пярт-Эо Раннап сообщил, что следующими могли бы идти на вакцинацию работники дошкольных учреждений.
В Эстонии, кроме работников общеобразовательных школ, насчитывается свыше 30 000 других работников сферы просвещения. Сюда входят молодежные работники, лекторы и т. д. Когда очередь дойдет до них — еще не ясно.
Само Министерство социальных дел ответов на заданные утром вопросы еще не дало.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Примитивно дурят: ведущая Первого канала оценила опасность COVID
Избавляемся от запотевания стёкол в авто: ну очень простой способ
Фигуристка Тарасова увела мужа у беременной двойней теннисистки
Как выглядит Ляйсан Утяшева без наращённых волос и косметики?