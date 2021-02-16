Путаница с вакцинацией: слова ведомств противоречивы, о точных сроках никто не говорит

Хотя, как вчера сообщалось, с вакцинацией работников сферы образования нет полной ясности, сегодня было объявлено о начале вакцинации спасателей и полицейских. К тому же, по утверждению Минобороны, завтра приступят к вакцинации работников Сил обороны, но и здесь тоже своя путаница.

Медицинских работников Сил обороны, как и других медиков, вакцинировали раньше. Минобороны утверждает, что завтра в Силах обороны стартует вторая волна вакцинации, однако пресс-служба Сил обороны эту информацию не подтверждает.

"Завтра вакцинация не начнется. Вакцину доставят военным и затем начнется вакцинация", — сообщила младший лейтенант Лийс Ваксманн.

В Силах обороны знают, что в первую очередь прививки будут сделаны в подразделениях разведки, направляющимся в миссии военным, работникам кухни и т.д. Но когда вакцинация начнется и закончится, сколько военнослужащих ее пройдут (какой по численности будет вторая волна вакцинации) неясно.

Неполный план

Вновь и вновь министерства в своих ответах ссылаются на план вакцинации Министерства социальных дел.

Но обновленный 19 января план Минсоцдел на страничке vaktsineeri.ee очень неполный, в нем вообще нет спасателей и полицейских, не упоминаются как места вакцинирования мобильные кабинеты, о которых всё больше говорят.

Как и другие министерства, общими фразами на вопросы Delfi отвечает и Министерство образования и науки. Вице-канцлер ведомства Пярт-Эо Раннап сообщил, что следующими могли бы идти на вакцинацию работники дошкольных учреждений.

В Эстонии, кроме работников общеобразовательных школ, насчитывается свыше 30 000 других работников сферы просвещения. Сюда входят молодежные работники, лекторы и т. д. Когда очередь дойдет до них — еще не ясно.

Само Министерство социальных дел ответов на заданные утром вопросы еще не дало.

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