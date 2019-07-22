”Путь они принесут извинения”. Март Хельме не планирует извиняться за критику Таллиннского университета

Университет за подписью ректора Тийта Ланда, проректоров Прийта Рейска, Катрин Ниглас и Андреса Йыэсаара обратился к Хельме с просьбой дать разъяснения по поводу его слов, сказанных 17 июля. В интервью агентству BNS он критически высказался по поводу невысокого качества обучения в ряде областей. Хельме в свою очередь заявил, что сам хочет получить от университета извинения.

”Я не буду вести с ними академический спор. Я дал политическую оценку тому, что университет занимается политической пропагандой. Я жду извинения за плагиат и политических активистов, которые действуют под именем преподавателей”, — сказал Хельме.

По словам ректора Тийта Ланда, университет ждет пояснений, на чем основаны утверждения Хельме о слабом качестве обучения. ”Мы хотим знать, что в университете не так, чтобы над этим работать. В противном случае, ждем официальных извинений. Если наш министр внутренних дел не снизойдет до того, чтобы доказать свои слова или в случае отсутствия доказательств — извиниться, то это очень-очень печально”, — сказал Ланд.

Хельме в свою очередь добавил, что так как среди выпускных университетских работ был найден плагиат, то, по его оценке, это означает, что там не следуют аккредитованным учебным программам. ”Жду извинений за вопиющую политическую пропаганду, которой они занимаются”, - добавил он.