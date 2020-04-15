Пункты для выявления коронавируса появятся еще в пяти городах. Как пройти тестирование?

В нынешней общегосударственной сети мобильного тестирования за последний месяц уже около 24 000 человек смогло пройти бесплатное тестирование на коронавирус, имея направление от семейного врача, или на основании потребностей организаций, оказывающих жизненно важные услуги.

С завтрашнего дня сеть начнет расширяться и к концу недели люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, смогут пройти тестирование в 13 городах. С четверга, 16 апреля, мобильные пункты для забора проб будут открыты в Пайде, Раквере и Йыгева. В пятницу возможность тестирования станет доступна также в Хаапсалу и в начале следующей недели — в Валга.

В общей сложности с сетью тестирования в Эстонии связаны работники из семи частных медицинских учреждений и трех больниц. В Таллинне и Раквере забором проб занимаются работники медицинского центра Medicum. В Тарту, Вильянди, Пярну, Хаапсалу, Пайде, Йыгева и Валга сотрудники медицинского центра Qvalitas берут пробы возле автобусов здоровья. Медицинский центр Corrigo организует тестирование в Нарве и Ида-Вируская Центральная больница — в Кохтла-Ярве. В Курессааре и Кярдла тестированием жителей занимается персонал местных больниц. Медицинский центр Fertilitas, а также Alre и Elred помогают с бригадами, которые осуществляют взятие проб на дому.

По инициативе лаборатории SYNLAB и медицинского центра Medicum, а также в тесном сотрудничестве с Министерством социальный дел и Департаментом здоровья, 19 марта была создана сеть мобильных пунктов для забора проб на коронавирус. Всего за несколько дней в семи городах Эстонии были открыты мобильные пункты, куда можно попасть на основании направления в заранее назначенное время и только на машине. У людей, не имеющих возможности приехать в мобильный пункт, пробу на коронавирус берут дома. Для этого по всей Эстонии работает 9 мобильных бригад домашнего тестирования. Наибольшее количество посетителей за это время было в пунктах для забора проб в Таллинне и Тарту, где на сегодняшний день мазки из носоглотки были взяты у почти 7500 человек.