Пункты для выявления коронавируса появятся еще в пяти городах. Как пройти тестирование?(9)
Тестирование на коронавирус расширяется в уездные центры. В ближайшие дни мобильные пункты тестирования появятся в Пайде, Раквере, Хаапсалу, Йыгева и Валга.
Тестирование на коронавирус расширяется в уездные центры. В ближайшие дни мобильные пункты тестирования появятся в Пайде, Раквере, Хаапсалу, Йыгева и Валга.
В нынешней общегосударственной сети мобильного тестирования за последний месяц уже около 24 000 человек смогло пройти бесплатное тестирование на коронавирус, имея направление от семейного врача, или на основании потребностей организаций, оказывающих жизненно важные услуги.
С завтрашнего дня сеть начнет расширяться и к концу недели люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, смогут пройти тестирование в 13 городах. С четверга, 16 апреля, мобильные пункты для забора проб будут открыты в Пайде, Раквере и Йыгева. В пятницу возможность тестирования станет доступна также в Хаапсалу и в начале следующей недели — в Валга.
В общей сложности с сетью тестирования в Эстонии связаны работники из семи частных медицинских учреждений и трех больниц. В Таллинне и Раквере забором проб занимаются работники медицинского центра Medicum. В Тарту, Вильянди, Пярну, Хаапсалу, Пайде, Йыгева и Валга сотрудники медицинского центра Qvalitas берут пробы возле автобусов здоровья. Медицинский центр Corrigo организует тестирование в Нарве и Ида-Вируская Центральная больница — в Кохтла-Ярве. В Курессааре и Кярдла тестированием жителей занимается персонал местных больниц. Медицинский центр Fertilitas, а также Alre и Elred помогают с бригадами, которые осуществляют взятие проб на дому.
По инициативе лаборатории SYNLAB и медицинского центра Medicum, а также в тесном сотрудничестве с Министерством социальный дел и Департаментом здоровья, 19 марта была создана сеть мобильных пунктов для забора проб на коронавирус. Всего за несколько дней в семи городах Эстонии были открыты мобильные пункты, куда можно попасть на основании направления в заранее назначенное время и только на машине. У людей, не имеющих возможности приехать в мобильный пункт, пробу на коронавирус берут дома. Для этого по всей Эстонии работает 9 мобильных бригад домашнего тестирования. Наибольшее количество посетителей за это время было в пунктах для забора проб в Таллинне и Тарту, где на сегодняшний день мазки из носоглотки были взяты у почти 7500 человек.
Тыну Вельт, член правления медицинского центра Qvalitas: ”Медицинские автобусы Qvalitas начнут брать пробы в семи городах с интервалами, например, в некоторые дни будем тестировать людей утром в Тарту, а после обеда уже в Йыгева или Валга. Либо будем работать один день в Вильянди, а на следующий — в Хаапсалу. В общей сложности у нас берут пробы более 20 специально обученных и проверенных процедурных медсестер, а также вспомогательный персонал”.
Тынис Аллик, член правления Medicum и координатор общественного тестирования: ”Если до сих пор во многих уездных центрах не было возможности сдать пробы на коронавирус, то теперь с мобильными пунктами для забора проб мы можем приблизиться к людям. На прошлой неделе согласно решению Департамента здоровья и Общества семейных врачей был расширен круг людей, которые могут пройти тестирование на коронавирус, потому мы верим, что расширение сети тестирования в новые города является важным шагом. Высоко ценю государство и Департамент здоровья, а также благодарю медицинский центр Qvalitas, совместно с которым мы можем создать такую возможность”
Позвоните своему семейному врачу!
Если семейный врач решит, что тестирование необходимо, то он отправит электронный заказ в лабораторию и оттуда вам позвонят, чтобы договориться о месте и времени встречи. Ждите звонка!
Возьмите с собой документ и приезжайте на машине в назначенное время и место! Сдать анализ из носоглотки в назначенное время может только человек, получивший электронное направление и на основании документа, удостоверяющего личность. Тестируют только тех людей, чьи направления отправил семейный врач в лабораторию. Просто так приходить на место не надо, тестируют только предварительно зарегистрированных людей. Собираясь на тестирование не целесообразно садиться в машину вместе с другими членами семьи.
Ждите ответ, вам позвонят! Ответы сообщат на следующий день по телефону. Ответы отправляются также в электронную среду digilugu.ee.
Если ваша проба будет позитивной, то не выходите из дома, следуйте советам семейного врача, при ухудшении состояния здоровья свяжитесь со своим семейным врачом или позвоните в скорую помощь по номеру 112.
В лаборатории SYNLAB анализируют пробы, взятые из носоглотки, на наличие коронавируса SARS-CoV-2, методом выявления вирусной РНК. Методика определения, используемая в лаборатории, одобрена ВОЗ, эту же методику используют лаборатории Департамента здоровья и других больниц. Коронавирус вызывает заболевание легких COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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