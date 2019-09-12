12.09.2019, 12:50

ПУГАЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ | Департамент обнаружил превышение нормы вызывающих рак веществ в каждом третьем копченом мясе

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Хели Рааметс
Редактор: Вера Степанова
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ПУГАЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ | Департамент обнаружил превышение нормы вызывающих рак веществ в каждом третьем копченом мясе
Foto: Argo Ingver

Из сделанных в прошлом году анализов выяснилось, что во многих горячо любимых народом и продаваемых на рынке или ярмарках видах ветчины горячего копчения уровень вызывающих рак PAH (полициклических ароматических углеводородов, ПАУ) выше разрешенной нормы, пишет Maaleht.

ПАУ образуются при приготовлении мяса или рыбы на гриле или копчении, когда, например, жир капает на угли и загорается там. Но это зависит также от времени и температуры нагревания и удаленности еды от источника тепла.

От ПАУ следует воздерживаться потому, что у 60% из них обнаружено вызывающее раковые опухоли действие.

Из отчета выяснилось, что Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) в прошлом году взял для определения содержания ПАУ 33 пробы из мясных продуктов и 12 проб из рыбных продуктов. Треть, или 11, проб из мяса и одна проба из рыбы не соответствовали установленным требованиям. Вдобавок в этом году найдено четыре превышающих нормы продукта.

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"К сожалению, из краткого отчета не выясняется, насколько сильно были превышены эти нормы, но ситуация действительно тревожная", — констатировал профессор токсикологии продуктов питания и окружающей среды Университета естественных наук Тыну Пюсса.

В то же время профессор Пюсса добавил, что если изредка есть мясные или рыбные продукты, в которых содержание ПАУ чуть выше нормы, это не может быть очень опасно.

Хотя больше нормы вредных веществ нашли в трети взятых проб, это не означает, что каждая третья продаваемая ветчина горячего копчения опасна. Мясокомбинаты организовали свои технологические процессы так, что ПАУ остаются ниже нормы. Проблемы, в основном, с мелкими производителями.

Главный специалист отдела продуктов питания VTA Кристи Каллип объяснила, что при взятии проб на ПАУ в прошлом году они больше сосредоточились на изготовленных в частных жилых домах копченых мясных продуктах, поскольку результаты анализов 2017 года показали, что большая часть их них не соответствовала требованиям. В этом году тоже планируют взять две трети проб из сделанного в частных жилых домах копченого мяса.

"Львиную долю не соответствующих требованиям позитивных проб в прошлом году взяли из изготовленных в частных жилых домах мясных продуктов", — подтвердила Каллип.

Значительно лучше ситуация с копченой рыбой. В прошлом году из копченой рыбы и рыбных продуктов взяли 12 проб, все из изготовленных в частных жилых домах продуктов. Требованиям не соответствовала одна проба — копченый карась хутора Лумисте.
В этом году VTA взял из изготовленной как на обрабатывающих предприятиях, так и в частных жилых домах копченой рыбы в общей сложности 20 проб, результаты 18 из которых известны — все они соответствовали требованиям.

Тем предприятиям, чьи продукты не соответствовали требованиям, VTA сделал предписание и обязал их разработать план изменения процесса копчения для уменьшения содержания загрязняющих веществ. Пересмотреть нужно было весь процесс копчения вместе с другими влияющими факторами для уменьшения количества ПАУ.

Предприятия должны были предоставить департаменту дополненные планы самоконтроля, в которых нужно было описать дополнительные меры для избежания загрязнения еды ПАУ в процессе копчения.

Провалившее проверку копченое мясо

В прошлом году из 33 проб не соответствовали требованиям 11:

KEERDO TALU (частный дом) — карбонад горячего копчения
KRUUSAKINGU OÜ (частный дом) — ветчина горячего копчения
VANA-TOROKSE TALU OÜ (частный дом) — копченая курица с чесноком
MÄNNIARU OÜ (частный дом) — копченый на ольхе бекон
OÜ ANNEMELI LIHATOOTED (мясокомбинат) — свиной бок горячего копчения
KODULAHENDUSED OÜ (частный дом) — копченый рулет из бекона
INDREK TUUL LIHATOOTED (частный дом) — копченая ветчина
REBASEONU.EE OÜ (частный дом) — мясо горячего копчения Ребазеону без Е-добавок
KODULAHENDUSED OÜ (частный дом) — рулет из копченого бекона
REBASEONU.EE OÜ (частный дом) — мясо горячего копчения Ребазеону
REBASEONU.EE OÜ (частный дом) — куриное филе горячего копчения Ребазеону

В этом году из 21 пробы не соответствовали требованиям четыре:

ТОП

ANNIKA ÜKSIK (частный дом) — копченое свиное филе
SIIDRIMÕISA OÜ (частный дом) — копченая свинина
NIPI SEAFARM OÜ (частный дом) — копченая ветчина с дымком из свинины
ANNIKA ÜKSIK (частный дом) — копченая свинина

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