ПУГАЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ | Департамент обнаружил превышение нормы вызывающих рак веществ в каждом третьем копченом мясе

Главный специалист отдела продуктов питания VTA Кристи Каллип объяснила, что при взятии проб на ПАУ в прошлом году они больше сосредоточились на изготовленных в частных жилых домах копченых мясных продуктах, поскольку результаты анализов 2017 года показали, что большая часть их них не соответствовала требованиям. В этом году тоже планируют взять две трети проб из сделанного в частных жилых домах копченого мяса.
"Львиную долю не соответствующих требованиям позитивных проб в прошлом году взяли из изготовленных в частных жилых домах мясных продуктов", — подтвердила Каллип.
Значительно лучше ситуация с копченой рыбой. В прошлом году из копченой рыбы и рыбных продуктов взяли 12 проб, все из изготовленных в частных жилых домах продуктов. Требованиям не соответствовала одна проба — копченый карась хутора Лумисте.
В этом году VTA взял из изготовленной как на обрабатывающих предприятиях, так и в частных жилых домах копченой рыбы в общей сложности 20 проб, результаты 18 из которых известны — все они соответствовали требованиям.
Тем предприятиям, чьи продукты не соответствовали требованиям, VTA сделал предписание и обязал их разработать план изменения процесса копчения для уменьшения содержания загрязняющих веществ. Пересмотреть нужно было весь процесс копчения вместе с другими влияющими факторами для уменьшения количества ПАУ.
Предприятия должны были предоставить департаменту дополненные планы самоконтроля, в которых нужно было описать дополнительные меры для избежания загрязнения еды ПАУ в процессе копчения.
Провалившее проверку копченое мясо
В прошлом году из 33 проб не соответствовали требованиям 11:
KEERDO TALU (частный дом) — карбонад горячего копчения
KRUUSAKINGU OÜ (частный дом) — ветчина горячего копчения
VANA-TOROKSE TALU OÜ (частный дом) — копченая курица с чесноком
MÄNNIARU OÜ (частный дом) — копченый на ольхе бекон
OÜ ANNEMELI LIHATOOTED (мясокомбинат) — свиной бок горячего копчения
KODULAHENDUSED OÜ (частный дом) — копченый рулет из бекона
INDREK TUUL LIHATOOTED (частный дом) — копченая ветчина
REBASEONU.EE OÜ (частный дом) — мясо горячего копчения Ребазеону без Е-добавок
KODULAHENDUSED OÜ (частный дом) — рулет из копченого бекона
REBASEONU.EE OÜ (частный дом) — мясо горячего копчения Ребазеону
REBASEONU.EE OÜ (частный дом) — куриное филе горячего копчения Ребазеону
В этом году из 21 пробы не соответствовали требованиям четыре:
ANNIKA ÜKSIK (частный дом) — копченое свиное филе
SIIDRIMÕISA OÜ (частный дом) — копченая свинина
NIPI SEAFARM OÜ (частный дом) — копченая ветчина с дымком из свинины
ANNIKA ÜKSIK (частный дом) — копченая свинина
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