ПУГАЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ | Департамент обнаружил превышение нормы вызывающих рак веществ в каждом третьем копченом мясе

ПАУ образуются при приготовлении мяса или рыбы на гриле или копчении, когда, например, жир капает на угли и загорается там. Но это зависит также от времени и температуры нагревания и удаленности еды от источника тепла.

От ПАУ следует воздерживаться потому, что у 60% из них обнаружено вызывающее раковые опухоли действие.

Из отчета выяснилось, что Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) в прошлом году взял для определения содержания ПАУ 33 пробы из мясных продуктов и 12 проб из рыбных продуктов. Треть, или 11, проб из мяса и одна проба из рыбы не соответствовали установленным требованиям. Вдобавок в этом году найдено четыре превышающих нормы продукта.

"К сожалению, из краткого отчета не выясняется, насколько сильно были превышены эти нормы, но ситуация действительно тревожная", — констатировал профессор токсикологии продуктов питания и окружающей среды Университета естественных наук Тыну Пюсса.

В то же время профессор Пюсса добавил, что если изредка есть мясные или рыбные продукты, в которых содержание ПАУ чуть выше нормы, это не может быть очень опасно.

Хотя больше нормы вредных веществ нашли в трети взятых проб, это не означает, что каждая третья продаваемая ветчина горячего копчения опасна. Мясокомбинаты организовали свои технологические процессы так, что ПАУ остаются ниже нормы. Проблемы, в основном, с мелкими производителями.