Птичий грипп? В Эстонии участились сообщения о массовой гибели лебедей

Департамент отмечает, что речь может идти о птичьем гриппе. Трупы лебедей будут собраны и уничтожены с применением мер безопасности, при необходимости будут произведены анализы.

Сообщение касаются, в основном, лебедей, но и, например, цапель, чаек и других более мелких водных и хищных птиц. Большинство звонков поступило из Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Сааремаа.

В этом году по состоянию на 1 марта на птичий грипп было проверено 37 птиц. Птицы, у которых был потвержден птичий грипп, были обнаружены в таллинском районе Копли, на пляже в Вяэна-Йыэсуу в Харку и деревне Принги в Виймси.

Важно отметить, что результаты взятых на прошлой неделе проб еще не поступили.

Департамент советует всем заводчикам птиц обеспечить им отсутствие контакта с дикими птицами и посторонними людьми. Перед кормлением птиц следует вымыть руки и переодеться. В случае массовой смерти птиц следует сообщить об этом ветеринару.

В случае обнаружения множества умерших птиц следует позвонить по номеру +372 605 4767.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.