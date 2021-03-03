Птичий грипп? В Эстонии участились сообщения о массовой гибели лебедей
В последние дни Департаменту сельского хозяйства и продовольствия стал получать сообщения о массовой гибели лебедей.
В последние дни Департаменту сельского хозяйства и продовольствия стал получать сообщения о массовой гибели лебедей.
Департамент отмечает, что речь может идти о птичьем гриппе. Трупы лебедей будут собраны и уничтожены с применением мер безопасности, при необходимости будут произведены анализы.
Сообщение касаются, в основном, лебедей, но и, например, цапель, чаек и других более мелких водных и хищных птиц. Большинство звонков поступило из Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Сааремаа.
В этом году по состоянию на 1 марта на птичий грипп было проверено 37 птиц. Птицы, у которых был потвержден птичий грипп, были обнаружены в таллинском районе Копли, на пляже в Вяэна-Йыэсуу в Харку и деревне Принги в Виймси.
Важно отметить, что результаты взятых на прошлой неделе проб еще не поступили.
Департамент советует всем заводчикам птиц обеспечить им отсутствие контакта с дикими птицами и посторонними людьми. Перед кормлением птиц следует вымыть руки и переодеться. В случае массовой смерти птиц следует сообщить об этом ветеринару.
В случае обнаружения множества умерших птиц следует позвонить по номеру +372 605 4767.
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