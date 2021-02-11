Птичий грипп подбирается к Эстонии
В начале недели недалеко от Хельсинки были зафиксированы случаи птичьего гриппа, а чуть позже случаи выявили и недалеко от Риги, сообщает Департамент сельского хозяйства и продовольствия.
В начале недели недалеко от Хельсинки были зафиксированы случаи птичьего гриппа, а чуть позже случаи выявили и недалеко от Риги, сообщает Департамент сельского хозяйства и продовольствия.
Выявленный штамм H5N8 вызывает высокую смертность птиц, в том числе домашних. Опасности для людей он не представляет, но может вызвать массовое заражение и гибель домашней птицы.
В Эстонии пока случаев заболевания не выявлено, однако следует сохранять бдительность, особенно в Западной Эстонии и регионах возле Выртсъярв и Чудского озера.
Департамент просит жителей Эстонии в случае обнаружения большого количества птичьих трупов сообщить об этом по номеру +372 605 4767.
В прошлом году в Европе из-за птичьего гриппа умерло или было умерщвлено около 9 млн домашних птиц.
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