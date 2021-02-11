Птичий грипп подбирается к Эстонии

Выявленный штамм H5N8 вызывает высокую смертность птиц, в том числе домашних. Опасности для людей он не представляет, но может вызвать массовое заражение и гибель домашней птицы.

В Эстонии пока случаев заболевания не выявлено, однако следует сохранять бдительность, особенно в Западной Эстонии и регионах возле Выртсъярв и Чудского озера.

Департамент просит жителей Эстонии в случае обнаружения большого количества птичьих трупов сообщить об этом по номеру +372 605 4767.

В прошлом году в Европе из-за птичьего гриппа умерло или было умерщвлено около 9 млн домашних птиц.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.