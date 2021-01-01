Птицей года в Эстонии был выбран скворец

Небольшая птичка, которая провозглашает весну и имеет черный пятнистый окрас и желтый клюв, известна всем. Однако для тех, у кого скворцы гнездятся в саду или в парке недалеко от дома, конец февраля и начало марта полны ожиданий: именно тогда птицы прилетают в Эстонию с зимовки. Подробнее о том, как происходит строительство гнезда и воспитание потомства, а также другие увлекательные факты об образе жизни скворца можно будет прочитать в течение 2021 года на сайте птицы года и в публикациях Эстонского орнитологического общества.

В наступившем году скворца планируется целый ряд мероприятий как для детей, так и для взрослых. Например, скоро начнется традиционный конкурс рисунков и сбор звуковых наблюдений, а также в течение всего года будут проводиться вечера на природе и мастер-классы по изготовлению скворечников.

Кстати, в период гнездования скворцов с апреля по июнь желающие смогут наблюдать за данным процессом через камеру. Кроме того, в течение года будут публиковаться специальные новости из мира науки, прочитав которые, вы узнаете больше об этой любопытной птичке.

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