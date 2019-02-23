23.02.2019, 22:00

ПРЯМОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ: Репетиция военного парада собрала и технику, и подразделения военнослужащих

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rus.delfi.ee
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Foto: Jaanus Lensment

В воскресенье в столице Эстонии по случаю Дня независимости республики пройдет военный парад. Сегодня вечером его репетируют.

Традиционно ему предшествует репетиция. Сегодня поздно вечером подразделения военнослужащих, а также военная техника готовятся на площади Вабадузе к завтрашнему параду.

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