23.02.2019, 22:00
ПРЯМОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ: Репетиция военного парада собрала и технику, и подразделения военнослужащих(94)
В воскресенье в столице Эстонии по случаю Дня независимости республики пройдет военный парад. Сегодня вечером его репетируют.
В воскресенье в столице Эстонии по случаю Дня независимости республики пройдет военный парад. Сегодня вечером его репетируют.
Традиционно ему предшествует репетиция. Сегодня поздно вечером подразделения военнослужащих, а также военная техника готовятся на площади Вабадузе к завтрашнему параду.
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