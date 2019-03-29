29.03.2019, 15:26
ПРЯМОЙ ЭФИР и ФОТО | В Кадриорге в честь Леннарта Мери сегодня прочтут его тексты и цитаты
Студенты театрального факультета в течение 90 минут будут зачитывать важнейшие мысли и тексты первого после восстановления независимости Эстонии президента республики Леннарта Мери.
Мероприятие, приуроченное к 90-летию со дня рождения политика, пистателя и кинематографа, началось в 15:00 и продлится 90 минут.
В акции "Спасибо, дорогой Леннарт!" могли принять участие все желающие, в ходе нее прозвучат отрывки из книги 1976-го года выпуска "Серебряно-белое: дневник путника о вете и древней поэзии".
Delfi ведет прямую трансляцию мероприятия: