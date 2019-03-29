ПРЯМОЙ ЭФИР и ФОТО | В Кадриорге в честь Леннарта Мери сегодня прочтут его тексты и цитаты

Мероприятие, приуроченное к 90-летию со дня рождения политика, пистателя и кинематографа, началось в 15:00 и продлится 90 минут.

В акции "Спасибо, дорогой Леннарт!" могли принять участие все желающие, в ходе нее прозвучат отрывки из книги 1976-го года выпуска "Серебряно-белое: дневник путника о вете и древней поэзии".

Delfi ведет прямую трансляцию мероприятия: