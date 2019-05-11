ПРЯМОЙ ЭФИР И ФОТО: Isamaa выбирает лидера партии и членов правления

Сегодня в 11:55 началось собрание Isamaa, на котором выберут председателя партии, а также членов правления и ревизионной комиссии. На место председателя партии, которое сейчас занимает Хелир-Валдор Сеэдер, претендует Иллимар Лепик фон Вирен.
На собрание прибудет президент Европейской народной партии (EPP) Джозеф Дол. ”У Isamaa как члена EPP особое положение среди партий Эстонии. Isamaa — член крупнейшей политической силы Европейского парламента, и в интересах Эстонии, чтобы эта связь между EPP и Isamaa сохранилась”,- прокомментировал приезд Допа Сеэдер.