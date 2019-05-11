ПРЯМОЙ ЭФИР И ФОТО: Isamaa выбирает лидера партии и членов правления

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Сегодня в 11:55 началось собрание Isamaa, на котором выберут председателя партии, а также членов правления и ревизионной комиссии. На место председателя партии, которое сейчас занимает Хелир-Валдор Сеэдер, претендует Иллимар Лепик фон Вирен.