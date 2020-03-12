ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: ”Здесь нет места скромности, присущей эстонцам”. Юри Ратас выступил с важным заявлением относительно коронавируса

Delfi вел прямую трансляцию его заявления.

В самом начале перед Рийгикогу выступил председатель Социал-демократической партии Индрек Саар. Он передал руководству парламента поправки к закону о медицинском страховании. Саар сказал, что в сложившихся условиях нужно действовать быстро и что компенсация в случае коронавируса или подозрения на него должна выплачиваться заболевшему с первого дня больничного.

На месте 87 депутатов, отсутствуют 14.

В своем обращении Юри Ратас отметил, что по состоянию на утро 12 марта в Эстонии было взято 464 пробы на коронавирус. Выявлено 16 зараженных. Он сказал, что надо быть готовыми к быстрому изменению ситуации и негативному развитию, и привел рекомендации Департамента здоровья. Ратас подчеркнул, что рекомендации департамента следует исполнять. ”Здесь нет места скромности, присущей эстонцам”, — добавил премьер.

Ратас отметил, что, принимая во внимание сложившую ситуацию в Эстонии и мире по его оценке можно сказать, что мы дошли до чрезвычайной ситуации, но общими усилиями нужно попытаться с ней справиться.

По словам Ратаса, для решения связанных с коронавирусом проблем будет сформирована правительственная комиссия. Также будет действовать кризисный телефон 1247.

"Мы должны быть готовы к ухудшению экономической среды и даже кризису", — заявил Ратас. Он отметил, что паника лишь усиливает негативные последствия.

В среду министр образования Майлис Репс заявила, что не исключена возможность объявления чрезвычайной ситуации.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!