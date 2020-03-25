ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Закрытие зоопарка, круглосуточные детские сады и другие решения Таллиннской горуправы. Смотрите пресс-конференцию на русском языке

Михаил Кылварт:

- Отчасти это историческое событие, впервые пресс-конференция проходит на русском языке. Объем информации, который поступает к нашим жителям через СМИ на русском языке, в последнее время неуклонно уменьшался. И мы почувствовали, насколько это неправильно. Я начну с тех решений, которые были приняты буквально в последние дни. Во-первых, это решение о закрытии всех игровых площадок. Меня уже спрашивали, если по постановлению правительства сейчас больше двух человек не имеют права собираться, есть ли смысл закрывать детские площадки. Но дело не только в том, что люди собираются на этих площадках, дело в том, что происходит контакт с поверхностью, и поэтому риск заражения остается. Естественно речь только о тех площадках, которые находятся в ведении города. Если они находятся в собственности квартирных товариществ, то мы обращаемся к вашему благоразумию и просим последовать примеру города. Детские площадки -

Еще одно решение - это закрытие зоопарка. Зоопарк не может оставаться открытым, так как концентрация людей повышается, и число людей превышает требуемые правительством два человека. Несмотря на хорошую погоду и усталость от нахождения дома, мы должны минимально передвигаться и общаться.

Еще одна новость касается частных детских садов. Как известно, Таллинн принял решение о том, что все родители, которые водят детей в муниципальный детский сад, будут освобождены от платы (71 евро в месяц), мы решили поддержать родителей, которые водят детей в частный детский сад, в том же объеме. Как мы будем это делать - направлять средства родителям или детским садам - этот вопрос сейчас просчитывается.

И последнее решение, о котором я хочу рассказать. Несколько месяцев назад от должности председателя правления Ида-Таллинской центральной больницы был освобожден Ральф Алликвеэ. Ему были предъявлены подозрения. Сегодня я хочу сделать предложение восстановить его в должности. Мы сейчас находимся в таком положении, что нам нужны люди со специфическим опытом и с опытом руководящей работы. Мы получили информацию, что подозрения, которые были предъявлены Ральфу Алликвеэ, не содержат личной заинтересованности. Надеюсь, это предложение будет рассмотрено в течение сегодняшнего дня.

Вадим Белобровцев:

Мы знаем, что есть немало детей, для которых обед в школе - это единственное горячее питание в течение дня. С 18 марта мы предлагаем подъехать к школе, забрать термокоробку с едой и дома пообедать. Таким образом мы избегаем очередей, дети не сталкиваются друг с другом и мы соблюдаем все предписания департамента здоровья. Если в начале у нас питалось таким образом около 500 детей, то вчера эта цифра выросла до 1400 детей. Мы видим стабильный рост, не скачкообразный. Мы готовы к тому, чтобы кормить гораздо большее количество детей и дальше. Что касается детских садов, то они продолжают работать, но количество детей в них сильно снизилось, поскольку многие родители остаются с детьми дома. В случае необходимости мы откроем группы круглосуточного ухода за детьми, это касается в первую очередь детей тех родителей, которые находятся, что называется, на передовой: врачи, медсестры, полицейские итд.

Традиционно еженедельные пресс-конференции по итогам заседания городских властей проходят по средам на эстонском языке. Таким образом средства массовой информации имеют возможность доводить до сведения широкой аудитории наиболее важные городские решения и сообщать о событиях, которые планируются в столице.