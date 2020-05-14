14.05.2020, 12:06

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Юри Ратас, Март Хельме и Урмас Рейнсалу рассказывают о жизни Эстонии после режима ЧП


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Смотрите пресс-конференцию правительства, на которой выступают премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Март Хельме и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

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