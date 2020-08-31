31.08.2020, 14:50
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Яак Аавиксоо передал пост ректора ТТУ Тийту Ланду
Сегодня в 14 часов в Таллиннском техническом университете началась церемония инаугурации нового ректора — профессора Тийта Ланда. На торжество прибыли ректоры вузов Эстонии, президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас и министр образования и науки Майлис Репс.
Девочка жестко расправилась с талибами, убившими её родителей
Отличить грипп от КОВИД можно по одному симптому
Пятеро погибших в выгребной яме пытались спасти друг друга
Zetta хочет выпустить 2-й электромобиль, так и не сделав первый