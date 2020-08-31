ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Яак Аавиксоо передал пост ректора ТТУ Тийту Ланду

Сегодня в 14 часов в Таллиннском техническом университете началась церемония инаугурации нового ректора — профессора Тийта Ланда. На торжество прибыли ректоры вузов Эстонии, президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас и министр образования и науки Майлис Репс.
В середине мая совет Таллиннского технического университета тайным голосованием избрал новым ректором университета прежнего ректора Таллиннского университета Тийта Ланда. На пост ректора университета тогда претендовали три человека: действующий ректор Яак Аавиксоо, Ярек Курнитски и Тийт Ланд.
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