ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Выход из коронакризиса: Юри Ратас и министры отвечают на вопросы(3)
Сегодня на инфочасе Рийгикогу на вопросы отвечают премьер-министр Юри Ратас, министр юстиции Райво Аэг и министр социальных дел Танель Кийк.
Сегодня на инфочасе Рийгикогу на вопросы отвечают премьер-министр Юри Ратас, министр юстиции Райво Аэг и министр социальных дел Танель Кийк.
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Как стало известно ранее, за минувшие сутки в Эстонии было выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом. Один человек умер.
Всего за последние сутки было взято 1426 проб на COVID-19, из них семь, то есть 0,5% показали положительный результат. Всего к настоящему моменту в Эстонии проведено 43 637 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 1559, то есть 3,6%.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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