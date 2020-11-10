ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Введут ли обязательное ношение масок? Правительство рассказывает о новых ограничениях

Пресс-конференция правительства
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-tallinn-prizyvaet-voditelej-nosit-maski?id=91627179
Пресс-конференция начнется в 12:40.
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/kersti-kalyulajd-nahoditsya-v-samoizolyacii?id=91626135
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/za-sutki-v-estonii-vyyavleno-128-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom?id=91624211
В утреннем обсуждении также приняли участие канцлер права Юлле Мадизе, профессор вирусологии Ирья Лутсар и глава Департамента здоровья Юллар Ланно. Лутсар сказала Delfi, что, по мнению научного совета, работа в школах должна продолжаться. Сейчас вирус распространяется, в основном, внутри семьи и на рабочих местах. Также очень важно защищать именно старшее поколение, которое наиболее уязвимо. Смотрите видео!
В четверг правительство не успело прийти к общему знаменателю по следующим вопросам: обязательное ношение масок в общественном транспорте и публичных помещениях, правило 2+2, уменьшение количества людей на публичных мероприятиях, а также ограничения в школах.
На настоящий момент ношение масок обязательно для работников и посетителей домов по уходу.
Как отмечает Департамент здоровья, в Эстонии стремительно растет распространение коронавируса. Увеличивается также количество случаев, когда источник заражения неизвестен. Прежде всего, вызывает беспокойство распространение коронавируса в Харьюмаа и в Таллинне.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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