ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Воскресные протесты в поддержку Навального: центр Москвы и Петербурга перекрыты, проходят задержания (общее число превысило 500)

В российских городах в воскресенье, 31 января, проходят акции в поддержку находящегося под арестом оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных.
В полночь в Москве задержали пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш. Она отбывала девять суток административного ареста по делу о призывах к участию в несанкционированной акции протеста 23 января. За полчаса до истечения срока этого ареста, около 22.30 мск, ее повторно задержали прямо в спецприемнике, сообщила "Немецкая волна" со ссылкой на адвоката Ярмыш Вероника Полякова.
В ночь на 31 января в Москве была задержана сотрудница канала "Навальный LIVE" Софья Кащенко. Как сообщила в Twitter глава предвыборного штаба Любови Соболь Ольга Ключникова, ее забрали в ОВД "Коньково", не объяснив причин задержания.
Той же ночью, по сведениям Ключниковой, в Москве задержали еще одну сотрудницу канала "Навальный LIVE" — корреспондентку Александру Шапалину. Причиной задержания стали "жалобы от соседей". Ее доставили в ОВД по Гагаринскому району.
В 1.30 по московскому времени начальника штаба Алексея Навального в Архангельске Андрея Боровикова задержали по подозрению в оправдании нацизма. По информации телеканала "Дождь", причиной этому стал юмористический ролик на странице Боровикова в одной из соцсетей. В настоящий момент Боровиков задержан на 48 часов до суда. По статье об оправдании нацизма ему грозит штраф до двух тысяч рублей или арест на 15 суток.
2.00. Директор ФБК Иван Жданов сообщил журналистам, что получил уведомление СК о возбуждении дела о мошенничестве против Алексея Навального. Следствие утверждает, что большую часть многомиллионных пожертвований, поступающих на счет ФБК, оппозиционер потратил на личные цели, в том числе на поездки за границу.
05.00. По данным корреспондента "Новой газеты" во Владивостоке, на центральной площади города при морозе -19°C и ветре собралось около 70 протестующих. Сотрудников ОМОНа и журналистов пока больше. Сотрудники полиции требуют от собравшихся разойтись. Сам Алексей Навальный и его сторонники считают дело о мошенничестве политически мотивированным.
По информации "ОВД-Инфо", первым задержанным стал активист из Петропавловска-Камчатского Виктор Холманских. Он собирался развернуть плакат с требованием освободить Алексея Навального, но его задержали, а отпустили из отдела полиции примерно через час без протокола.
Во Владивостоке задержано уже около 20 человек.
6.00. Акции в поддержку Алексея Навального в Петропавловске-Камчатском и Магадане завершились. По данным "Новой газеты", на Камчатке на митинг вышли несколько десятков человек, в Магадане, по информации местного издания "Весьма", в протестной акции приняли участие около 50 человек.
По информации онлайн-издания "Медиазона", на центральной площади Хабаровска собрались несколько десятков человек. Там происходят выборочные задержания. В Благовещенске, по информации сайта "ОВД-Инфо", задержали журналиста "Радио Свобода" Андрея Афанасьева, который направлялся к месту проведения акции, но не дошел до него. Причиной задержания стала якобы полученная полицией ориентировка о краже. Сообщается, что Афанасьева доставили в отдел полиции №2.
В Южно-Сахалинске на протест в поддержку политзаключенных вышли около пятидесяти человек.
7.00. По данным Управления МВД РФ по Хабаровскому краю, из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии в Хабаровске было задержано 13 человек. Всего, по официальным сведениям, в акции приняли участие 58 человек.
Во Владивостоке, по информации департамента внутренней политики, на митинг в поддержку политзаключенных вышли около 60 человек. Официальных данных о числе задержанных в этом городе пока нет.
Во Владивостоке участники акции после начала задержаний переместились на лед Амурского залива. Несколько сотен человек водили хороводы, скандировали лозунги и гуляли по льду.
При этом местный штаб Навального попросил людей не выходить на лед, поскольку это может быть опасно. Сотрудники полиции приехали к участникам акции на катере на воздушной подушке и попросили уйти со льда — но в итоге катер заглох рядом с гуляющими.
9.00. По данным Управления МВД по Хабаровскому краю, из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии в Хабаровске было задержано 13 человек. Всего, по официальным сведениям, в акции приняли участие 58 человек.
Наше видео из Хабаровска: силовики перекрыли центральные улицы "в ходе учений" и включили громкую веселую музыку. Под нее задержали более 10 человек, в том числе журналистов. pic.twitter.com/SFvpnxTWK5
В Иркутске полицейские с двух сторон окружили около 300 протестующих, сообщает "МБХ медиа". Позже сотрудники полиции все-таки пропустили толпу, участники акции пришли к зданию областного правительства. Задержан иркутский активист Павел Харитоненко. Ему вменяется нарушение порядка организации акции.
Как сообщает "ОВД-Инфо", задержания участников акций начались в Иркутске, в Новокузнецке и в Кемерове. В Якутске больше 10 задержанных.
В Иркутске наши сторонники проводят митинг, несмотря на то, что их оцепили со всех сторон!
В Новосибирске в шествии приняли участие около 5000 тысяч человек, сообщает "Сибирь. МБХ медиа". За людьми следуют автозаки и ОМОН. Силовики перегородили Красный проспект, после чего шествие свернуло на Советскую улицу. Команда Навального поместила видео об этой акции.
10.00. В центре Екатеринбурга перекрыли площадь Труда, а из центральной станции метро "Площадь 1905 года" выгоняют всех пассажиров, пишет штаб Навального. После этого штаб частично изменил маршрут шествия. Издание Znak.com сообщает о прибытии на митинг политика и бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. По данным издания, в городе задержан первый человек.
"ОВД-Инфо" сообщил о задержании шести человек в Барнауле и около 25 задержанных в Новосибирске.
В Санкт-Петербурге перекрыт центр города и закрыты станции метро, транспорт не работает, сообщает корреспондент DW.
В Челябинске начались жесткие задержания, сообщает Znak.com. Силовики задерживают отдельных демонстрантов, в ход идут дубинки. Поданным издания "Урал. МБХ Медиа", для разгона протестующих в этом городе привлекли спецназ.
Примерно за два часа до старта акции в Москве начались первые задержания. Четыре человека задержаны на Чистых прудах, пишет "МБХ Медиа". Из метро "Пушкинская" можно выйти только в одну сторону, площадь оцеплена.
11.00. Транспортный департамент Москвы предупредил о ситуативных закрытиях станций метро, а также напомнил о неработающих 7 центральных станциях.
В Уфе на улицы вышли более тысячи человек, параллельным курсом с протестующими идут полицейские, сообщило местное издание "КушТау on-line". По оценке "Эха Москвы в Уфе", на улицах города собрались не менее двух тысяч человек.
Во Владивостоке задержаны не менее 57 человек. Местный штаб Навального сообщил, что среди задержанных - заместитель председателя Приморского отделения парии "Яблоко" Марина Железнякова.
В Екатеринбурге шествие дошло до сквера у Театра драмы, в нем участвует не менее четырех тысяч человек, передает корреспондент "Медиазоны". Демонстранты начали скандировать: "Аквадискотека" и "Выпускай". После этого ОМОН, как и 23 января, оцепил весь сквер, тогда протестующие вновь спустились к набережной Исети и направились в сторону спорткомплекса "Динамо". Местное издание E1.ru указывает, что на митинг пришла свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. На акции включили песню Виктора Цоя "Перемен".
Всем привет. Начинаем собирать информацию о новых протестных выходных — со всей страны и в режиме прямого эфира pic.twitter.com/5QVlypoDV8
В Санкт-Петербурге выход на Невский проспект в районе метро "Гостиный двор" перекрыт металлическими ограждениями, отрядами Росгвардии и уборочной спецтехникой, передает корреспондент DW. По сообщениям гражданских активистов, такая же ситуация у других станций метро вдоль Невского проспекта.
Полиция полностью перекрыла проход на Лубянскую площадь в Москве. Все подходы к площади перекрыты несколькими кордонами полиции, проход пешеходов запрещен, однако проезд наземного транспорта пока не ограничен. На самой площади находятся силовики и пресса.
Штаб Навального в Москве сообщил о задержании в прямом эфире своего оператора.
По данным "ОВД-Инфо", по всей стране уже задержаны 465 человек, в том числе 108 - во Владивостоке, 82 - в Красноярске, 56 - в Новосибирске, 31 - в Новокузнецке и 27 - в Иркутске. В Москве задержаны девять человек, в Санкт-Петербурге - 2, отмечается далее.
12.00. По официальным данным, во Владивостоке задержаны около 100 человек. "В несанкционированном мероприятии на центральной площади Владивостока приняло участие более 50 человек, полиции удалось предотвратить митинг. На льду на Спортивной Набережной собралось около 150 человек, включая зрителей. Всего было задержано предварительно около 100 человек", - сообщил департамент внутренней политики Приморского края.
У метро "Красные ворота" в Москве собрались более 500 человек, задержаний пока нет, передает DW. Сообщется о задержании порядка 30 человек у метро "Сухаревская" в Москве.
Задержания начались и в Санкт-Петербурге у здания ТЮЗа. Собравшаяся толпа скандирует "Отпускай" и "Россия будет свободной". Задержанных провожают аплодисментами.
В центре Москвы в 12.35 на несанкционированную акцию вышли около 300 человек. Об этом этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности Москвы.
Отмечается, что 200 человек находятся на Сухаревской площади и еще 100 у станции метро «Красные ворота».
13.00.В Казани на акцию протеста пришел министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, сообщает сайт "Идель.Реалии". "Я пришел посмотреть, что за молодежь. Своими глазами увидеть, я думаю, что после мы все с вами обсудим", - заявил он. Местный штаб Навального сообщает о задержании своего сотрудника Алексея Боярова и перекрытии станции метро "Площадь Тукая".
Шествие в Москве начнется после 13 часов, чтобы у людей было время добраться до новых точек сбора, заявил штаб Навального.
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