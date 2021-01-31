ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Воскресные протесты в поддержку Навального: центр Москвы и Петербурга перекрыты, проходят задержания (общее число превысило 500)

В полночь в Москве задержали пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш. Она отбывала девять суток административного ареста по делу о призывах к участию в несанкционированной акции протеста 23 января. За полчаса до истечения срока этого ареста, около 22.30 мск, ее повторно задержали прямо в спецприемнике, сообщила "Немецкая волна" со ссылкой на адвоката Ярмыш Вероника Полякова.

В ночь на 31 января в Москве была задержана сотрудница канала "Навальный LIVE" Софья Кащенко. Как сообщила в Twitter глава предвыборного штаба Любови Соболь Ольга Ключникова, ее забрали в ОВД "Коньково", не объяснив причин задержания.

Читайте также: Фонд Навального призвал Байдена ввести санкции против ближайшего окружения Путина

Той же ночью, по сведениям Ключниковой, в Москве задержали еще одну сотрудницу канала "Навальный LIVE" — корреспондентку Александру Шапалину. Причиной задержания стали "жалобы от соседей". Ее доставили в ОВД по Гагаринскому району.

В 1.30 по московскому времени начальника штаба Алексея Навального в Архангельске Андрея Боровикова задержали по подозрению в оправдании нацизма. По информации телеканала "Дождь", причиной этому стал юмористический ролик на странице Боровикова в одной из соцсетей. В настоящий момент Боровиков задержан на 48 часов до суда. По статье об оправдании нацизма ему грозит штраф до двух тысяч рублей или арест на 15 суток.

2.00. Директор ФБК Иван Жданов сообщил журналистам, что получил уведомление СК о возбуждении дела о мошенничестве против Алексея Навального. Следствие утверждает, что большую часть многомиллионных пожертвований, поступающих на счет ФБК, оппозиционер потратил на личные цели, в том числе на поездки за границу.

05.00. По данным корреспондента "Новой газеты" во Владивостоке, на центральной площади города при морозе -19°C и ветре собралось около 70 протестующих. Сотрудников ОМОНа и журналистов пока больше. Сотрудники полиции требуют от собравшихся разойтись.

Сам Алексей Навальный и его сторонники считают дело о мошенничестве политически мотивированным.

По информации "ОВД-Инфо", первым задержанным стал активист из Петропавловска-Камчатского Виктор Холманских. Он собирался развернуть плакат с требованием освободить Алексея Навального, но его задержали, а отпустили из отдела полиции примерно через час без протокола.