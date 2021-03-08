ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | ”Вирус распространяется из-за нас”. Представители Департамента здоровья рассказывают о ситуации(19)
Департамент здоровья созвал пресс-конференцию, на которой представители ведомства рассказывают о ситуации в стране.
Департамент здоровья созвал пресс-конференцию, на которой представители ведомства рассказывают о ситуации в стране.
Руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными заболеваниями и эпидемиологической службой Департамента здоровья Ханна Сепп подчеркнула, что сейчас заразиться можно где угодно, поэтому если контактов с другим людьми не избежать, следует принимать все возможные меры предосторожности. По словам Сепп, в Эстонии активно распространяется британский штамм.
”Носителей южно-африканского штамма выявлено 9, один заразился на месте. Распространение британского штамма стало масштабным: 136 заражений на месте. При этом нельзя сказать, что заражаемость выросла из-за британского штамма. Вирус распространяется из-за нас, из-за тех, кто не следует ограничениям и не выполняет требование карантина”, — сказала Сепп.
”Для того, чтобы остановить цепочку заражений, необходимо выполнять ограничения, носить маски. Если вы получили сообщение о болезни или близком контакте, то нужно выполнять правила карантина”, — подчеркнула представитель ведомства.
Министр здоровья и труда Танель Кийк отметил, что ситуация исключительно сложная, и это понимают все. Также он сообщил, что британский штамм становится доминирующим в Эстонии. Поскольку британский штамм более заразный, то мы должны действовать крайне осторожно.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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