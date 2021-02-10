ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Ведомства рассказывают о текущей ситуации с коронавирусом в Эстонии

Министр здоровья и труда Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья доктор Урмас Суле и вице-канцлер Министерства иностранных дел Мярт Волмер сегодня в 13:00 в общем здании министерств дают пресс-конференцию, чтобы рассказать о текущей ситуации с COVID-19 в Эстонии.
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Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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