14.12.2020, 15:03

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В Рийгикогу решается судьба референдума о браке

 (5)
EST

Сегодня в Рийгикогу проходит чтение инициированного коалицией законопроекта о т. н. референдуме о браке.

Смотрите прямую трансляцию!

Читайте также: