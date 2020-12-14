ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В Рийгикогу решается судьба референдума о браке

Сегодня в Рийгикогу проходит чтение инициированного коалицией законопроекта о т. н. референдуме о браке.
Сегодня в Рийгикогу проходит чтение инициированного коалицией законопроекта о т. н. референдуме о браке.
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