ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В Рийгикогу решается судьба референдума о браке

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На месте присутствуют 96 депутатов, пятеро отсутствуют. Отсутствуют Антс Лаанеотс (Партия реформ), Имре Соояэр (Центристская партия), Михаил Корб (Центристская партия, самоизоляция), Мартин Репинский (Центристская партия), Калви Кыва (Социал-демократическая партия).

Прежде всего депутаты обсудили процедурные вопросы. Евгений Осиновский (СДПЭ) предложил исключить голосование по референдуму из графика работы Рийгикогу на этой неделе, но это предложение не прошло.

Повестка дня заседания была утверждена 53 голосами против 46.

Доклад по основному вопросу (проведение референдума о браке) сделал председатель парламентской фракции EKRE Сийм Похлак, после чего он стал отвечать на вопросы депутатов.

Отвечая на вопрос Кристины Шмигун-Вяхи (считает ли он своевременным проведение референдума?) докладчик ответил, что демократию "нельзя поставить на паузу".

Лидер фракции EKRE в парламенте пояснил, что будут на практике означать ответы "да" и "нет" на референдуме. "Да" означает, что в дальнейшем будет нельзя менять Закон о семье без проведения нового референдума. В случае ответа "нет", закон можно будет изменить, но изменение не несёт характера обязанности.

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