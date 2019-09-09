09.09.2019, 15:00

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ| В Рийгикогу открывается осенняя сессия

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Сегодня в эстонском парламенте проходит первый рабочий день после летних каникул. На торжественном открытии осенней сессии, которое начинается в 15.00, выступят председатель Рийгикогу Хенн Пыллуаас и президент ЭР Керсти Кальюлайд.

Delfi TV ведет прямую трансляцию открытия сессии.

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