ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Рийгикогу — дверь открытых дверей. На вопросы народа отвечают Ратас, Хельме и Рейнсалу

В течение всего дня все желающие могут принять участие в экскурсиях по замку, а также посетить башню ”Длинный Герман”.

Темой традиционной мнемовикторины, в которой соревнуются команды Рийгикогу и школьников, станет ”Рийгикогу 100”.

В честь года эстонского языка в детской комнате актеры театра NUKU Анти Кобин и Таави Тыниссон зачитают истории из золотого фонда детской литературы Эстонии. Национальная библиотека Эстонии и Таллиннская центральная библиотека организуют pop-up библиотеку. Для детей организованы удобные закутки для чтения и различные мастерские, в том числе мастерская Эстонского музея театра и музыки Priuse Piddo. В честь года певческого и танцевального праздника мероприятия организуют исполнители народного танца ”Leigar”. День закончит концерт для хорошего настроения в исполнении юных звезд ”Tähtede lava”, руководить которым будет певица Sissi.

Первый избранный народом Эстонии представительный орган — Учредительное Собрание — был созван в Таллинне 23 апреля 1919 года в театре ”Estonia”. Рийгикогу ежегодно отмечает это событие днем открытых дверей. В этом году — в 21-й раз. В этом году мероприятие пройдет 25 мая, так как в этот день исполняется сто лет со дня переезда Учредительного Собрания из театра ”Estonia” на Тоомпеа.

Вход и мероприятия — бесплатно!

Программа.