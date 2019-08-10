10.08.2019, 13:06

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Пайде дискутируют на тему "Угрожает ли нашей свободе опасность?"

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rus.delfi.ee
EST 9

Сегодня в Пайде проходит Фестиваль мнений. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию дискуссии движения "Общая Эстония" на тему "Угрожает ли нашей свободе опасность?".

В дискуссии участвуют Ханс Х. Луйк, Марью Лауристин, Ольга Герасименко и Хардо Паюла.

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