ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Пайде дискутируют на тему "Угрожает ли нашей свободе опасность?"

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Сегодня в Пайде проходит Фестиваль мнений. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию дискуссии движения "Общая Эстония" на тему "Угрожает ли нашей свободе опасность?".