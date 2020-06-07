07.06.2020, 10:00
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Лихула застрелили двух и ранили трех человек. Что об этом известно(20)
В субботу, 6 июня в 22:00 в Пярнумаа, в волости Ляэнеранна, мужчина расстрелял нескольких человек на автозаправочной станции. Согласно имеющейся информации, два человека были убиты, еще трое ранены (двое из них — дети).
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